Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Turkuvaz Medya FETÖ'ye karşı öncü rol oynadı: 15 Temmuz gecesi işgal etmeyi planladıkları ilk yerdi!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:30

Turkuvaz Medya FETÖ'ye karşı öncü rol oynadı: 15 Temmuz gecesi işgal etmeyi planladıkları ilk yerdi!

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Turkuvaz Medya, Türkiye'nin o en uzun gecesinde darbeci hainlerin işgal etmeyi planladığı yerlerden biriydi. SABAH Gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında FETÖ'cü hainlerin neden Turkuvaz Medya'yı hedef seçtiğine dikkat çekti. Turkuvaz Medya'nın FETÖ'nün kirli yüzünün aydınlanmasında öncü rol oynadığını belirtti. İşte Salih Tuna'nın yazısı…

SALİH TUNA
Turkuvaz Medya FETÖ’ye karşı öncü rol oynadı: 15 Temmuz gecesi işgal etmeyi planladıkları ilk yerdi!

İkindinin son demleriydi, yani, henüz akşam olmamıştı. Rahmetli Akif Emre telefonla evi aramış, beni sormuştu.

Çok yorgundum, biraz dinleneyim düşüncesiyle başımı yastığa koyar koymaz sızmıştım.

Büyük oğlum "Babam uyuyor!.." cevabını verince, Akif abim, "Köprüde bir hareketlilik var, babanı uyandır..." demişti.

Oğlum "Köprüde hareketlilik..." ifadesine hiçbir anlam yüklemediği için kendisine söyleneni gayet sakin bir şekilde aktarmıştı.

Turkuvaz Medya FETÖ’ye karşı öncü rol oynadı: 15 Temmuz gecesi işgal etmeyi planladıkları ilk yerdi!

Yatağımdan şöyle bir doğrulmuş ve "Fetullahçılar galiba darbe yapıyor..." demiştim.

Oğlum büyüyen gözlerle bakakalmıştı... Hiçbir şeye bakmadan, hiç kimseye sormadan, dahası uykudan uyanır uyanmaz (sanki rüyada görmüşçesine) şappadak böylesi bir tahminde bulunmama şaşırmıştı.

Ki, verdiği haber sadece "Köprüde bir hareketlilik var" demekten ibaretti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Turkuvaz Medya FETÖ’ye karşı öncü rol oynadı: 15 Temmuz gecesi işgal etmeyi planladıkları ilk yerdi!

Hangi köprü olduğu bile belirtilmiş değildi.

Ne ki köprüyü tahmin etmek güç değildi. Akif abimin çalıştığı işyeri o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne göz mesafesindeydi. Demek gördüğünü söylüyordu.

Peki "hareketlilik" dediği ne menem bir şeydi?

Turkuvaz Medya FETÖ’ye karşı öncü rol oynadı: 15 Temmuz gecesi işgal etmeyi planladıkları ilk yerdi!

Onu da tahmin etmek zor değildi. Her şeyden evvel Akif Emre'nin herhangi bir "hareketlilik" üzerine aramayacağını çok iyi biliyordum.

En önemlisi de Fetullahçı yazarçizerler, eline iyi kâğıt geçince kuyruğunu sallayan poker oynayan köpek misali sağda solda coşuyorlardı.

O kadar ki, "Fetullah'ın kapatma liberalleri" gündüz gözüyle televizyonlarda "Yine yeşillendi fındık dalları..." şarkıları söylüyorlardı.

Hülasa, darbe yapacakları herkese malum sır mesabesindeydi.

Sanılanın aksine en güçlü oldukları yer de TSK'ydı. "Yolsuzluk susturuculu yargı darbe teşebbüsü" dâhil her yolu denemişler, geriye tanklı, savaş uçaklı müdahale kalmıştı.

Şükür ki şükür bu aziz millet çıplak elleriyle tanklara karşı direnerek "işgal ordularına denk bu hayâsız akına" geçit vermedi.

Turkuvaz Medya FETÖ’ye karşı öncü rol oynadı: 15 Temmuz gecesi işgal etmeyi planladıkları ilk yerdi!

Fetullahçılar eliyle vatanlarının saldırıya uğradığını fehmetmekte kimsenin güçlük çekmemesi, 17-25 Aralık 2013'ten itibaren Fetullahçı çetenin ne yapmaya çalıştığı konusunda aydınlanmalarından kaynaklanıyordu.

Hakkını teslim edelim; Turkuvaz Medya söz konusu aydınlanmada öncü rol oynamıştır. (Bunun için de sistemli bir saldırıya maruz kalmıştır.)

O gece meydanlara çıkan hiç kimse vatanını savunmak için zerre miskali tereddüt etmedi.

SON DAKİKA