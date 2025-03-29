Giriş Tarihi: 29.03.2025 08:05
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
08:07
Turpun cücüğünü açıklıyorum: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel... | Salih Tuna yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna, Türkiye'yi batıya şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Salih Tuna, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İngiltere'ye yüzyıllık itiraf mesabesindeki "Terk edilmiş hissediyoruz!" sitemi beni benden aldı. Biraz daha kaptırsaymış 'İngiltere bizi cami avlusuna bırakıp gitti...' diyebilirdi." dedi.