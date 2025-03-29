Turpun cücüğünü açıklıyorum: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel... | Salih Tuna yazdı

'KENDİ KENDİMİZİ YAKTIK' DİYECEK HÂLLERİ YOKTU

Bunların Batı'ya sitemlerine bakacak olursanız, Batı kurum ve değerlerine bağlılıklarının bedelini ödüyorlarmış. Özellikle de demokrasi mücadelesi verdikleri için "otoriter yönetim" tarafından cezalandırılmışlarmış.

E tabii böyle demeleri gayet doğal. "Bizi kendi partimizin içinden şikâyet ettiler; ihbar ettiler, yolsuzluklarımızı itiraf etiler, özetle, kendi kendimizi yaktık..." diyecek hâlleri yoktu.