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Haberler Galeri Turpun cücüğünü açıklıyorum: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel... | Salih Tuna yazdı
Giriş Tarihi: 29.03.2025 08:05 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 08:07

Turpun cücüğünü açıklıyorum: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel... | Salih Tuna yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna, Türkiye'yi batıya şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Salih Tuna, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İngiltere'ye yüzyıllık itiraf mesabesindeki "Terk edilmiş hissediyoruz!" sitemi beni benden aldı. Biraz daha kaptırsaymış 'İngiltere bizi cami avlusuna bırakıp gitti...' diyebilirdi." dedi.

Turpun cücüğünü açıklıyorum: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel... | Salih Tuna yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna, İBB'deki büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası CHP'nin algı operasyonlarını ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'yi batıya şikayet eden tavrını kaleme aldı.

İşte Salih Tuna'nın 'Turpun cücüğünü açıklıyorum' başlıklı yazısı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ardından Ekrem Bey'in değerli eşi Dilek İmamoğlu, onun ardından da bizzat Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi gammazlamakla kalmayıp gündüz gözüyle Batı'ya sitem edince aklıma şu soru geldi:

Turpun cücüğünü açıklıyorum: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel... | Salih Tuna yazdı

"15 Temmuz'da savaş uçakları ve tanklarla bu aziz millete saldıran FETÖ'yü destekleyen Batı'ya neden zerre miskali sitemde bulunmadınız?.."

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Turpun cücüğünü açıklıyorum: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel... | Salih Tuna yazdı

Ekrem Bey'in ve özellikle de değerli hanımefendi Dilek İmamoğlu'nun 15 Temmuz gecesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar aklıma gelince bu sorunun beyhude olduğunun ayırdına vardım.

Turpun cücüğünü açıklıyorum: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel... | Salih Tuna yazdı

Zira...

15 Temmuz'daki "hayâsız akına" çıplak ellerle direnen bu aziz millete Dilek İmamoğlu, "Geri zekâlılar..." diye hakaret etmişti.

Ki, mahut darbeyi ağzının suları akarak izleyen müstevliler bile açıkça bu denli hakaret etmemişlerdi.

Turpun cücüğünü açıklıyorum: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel... | Salih Tuna yazdı

'KENDİ KENDİMİZİ YAKTIK' DİYECEK HÂLLERİ YOKTU

Bunların Batı'ya sitemlerine bakacak olursanız, Batı kurum ve değerlerine bağlılıklarının bedelini ödüyorlarmış. Özellikle de demokrasi mücadelesi verdikleri için "otoriter yönetim" tarafından cezalandırılmışlarmış.

E tabii böyle demeleri gayet doğal. "Bizi kendi partimizin içinden şikâyet ettiler; ihbar ettiler, yolsuzluklarımızı itiraf etiler, özetle, kendi kendimizi yaktık..." diyecek hâlleri yoktu.