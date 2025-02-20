Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
08:46
TÜSİAD’da zihniyet hep aynı: Başkanları değişti ama Ankara’ya cepheden karşı çıkış hiç değişmedi!
SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü yazısında TÜSİAD'ın 13 ve 18 Şubat tarihli vesayetçi söylemlerine değindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında "Milleti kışkırtmayacak, devletin kurumlarını provoke etmeyecek, yargıyı baskı altına almaya çalışmayacaksınız.TÜSİAD, haddini bilmeyi öğreneceksin!" açıklamalarına yer veren Okan Müderrisoğlu, TÜSİAD'ın başkanları değişse de zihniyetinin değişmeyeceğine değindi. İşte "Ankara'ya cepheden karşı çıkış hemen hiç değişmedi" ifadelerini kullanan Okan Müderrisoğlu'nun yazısı…