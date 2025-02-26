TÜSİAD’ı bir de Gizli Arşiv’den okuyun | Yüksel Aytuğ yazdı

X'teki Gizli Arşiv adlı hesabın TÜSİAD hakkında yaptığı analiz hayli ses getirecek cinsten. İddia niteliği taşısa da dikkatle okunmasında fayda var:

"Tarih 1971'i gösterdiğinde Türkiye'de her alanda çok etkili olacak bir kurum kurulur: TÜSİAD... Kurumun kurucusu kim?.. Vehbi Koç... Türkiye'deki 500 zengin iş adamını içine alan bir kurum. Dahası; Türkiye'deki 'gerçek iktidar' bu kurumdu.

Türkiye'nin en zengin 5 ailesi kurumun başında durur. Diğerleri onların yavrularıdır. Turgut Özal oğluna; 'İstanbul Dukalığı yıkılmadan Türkiye asla kendine gelmez ve bağımsız olamaz' demişti. Oğlu; 'Bu dukalık nedir, kimlerdir?' diye sormuştu. Özal; 'Türkiye'yi boğazdan yöneten 5 aile' cevabını vermişti. Yani TÜSİAD'ı yöneten 5 aile...Yani İmPARAtorluk... Asker, darbe yapmadan önce bu kuruma danışır, bu kurumdan emir alır. Birçok emekli asker ve general de bu kuruma üye oluyordu.