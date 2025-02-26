Giriş Tarihi: 26.02.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
07:42
TÜSİAD’ı bir de Gizli Arşiv’den okuyun | Yüksel Aytuğ yazdı
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), bir kez daha vesayet dönemi Türkiye'sinde olduğu gibi yine seçilmiş hükümete yönelik haddini aşmış, ve tepki çeken sözler sarf etmişti. SABAH Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü yazısında, TÜSİAD'ın geçmişini ve bugüne kadar seçilmiş iktidarları nasıl yönlendirdiğini, darbelere nasıl zemin hazırladığını yazdı. İşte Aytuğ'un o yazısı...