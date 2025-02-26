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Haberler Galeri TÜSİAD’ı bir de Gizli Arşiv’den okuyun | Yüksel Aytuğ yazdı
Giriş Tarihi: 26.02.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 07:42

TÜSİAD’ı bir de Gizli Arşiv’den okuyun | Yüksel Aytuğ yazdı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), bir kez daha vesayet dönemi Türkiye'sinde olduğu gibi yine seçilmiş hükümete yönelik haddini aşmış, ve tepki çeken sözler sarf etmişti. SABAH Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü yazısında, TÜSİAD'ın geçmişini ve bugüne kadar seçilmiş iktidarları nasıl yönlendirdiğini, darbelere nasıl zemin hazırladığını yazdı. İşte Aytuğ'un o yazısı...

TÜSİAD’ı bir de Gizli Arşiv’den okuyun | Yüksel Aytuğ yazdı

X'teki Gizli Arşiv adlı hesabın TÜSİAD hakkında yaptığı analiz hayli ses getirecek cinsten. İddia niteliği taşısa da dikkatle okunmasında fayda var:
"Tarih 1971'i gösterdiğinde Türkiye'de her alanda çok etkili olacak bir kurum kurulur: TÜSİAD... Kurumun kurucusu kim?.. Vehbi Koç... Türkiye'deki 500 zengin iş adamını içine alan bir kurum. Dahası; Türkiye'deki 'gerçek iktidar' bu kurumdu.
Türkiye'nin en zengin 5 ailesi kurumun başında durur. Diğerleri onların yavrularıdır. Turgut Özal oğluna; 'İstanbul Dukalığı yıkılmadan Türkiye asla kendine gelmez ve bağımsız olamaz' demişti. Oğlu; 'Bu dukalık nedir, kimlerdir?' diye sormuştu. Özal; 'Türkiye'yi boğazdan yöneten 5 aile' cevabını vermişti. Yani TÜSİAD'ı yöneten 5 aile...Yani İmPARAtorluk... Asker, darbe yapmadan önce bu kuruma danışır, bu kurumdan emir alır. Birçok emekli asker ve general de bu kuruma üye oluyordu.

TÜSİAD’ı bir de Gizli Arşiv’den okuyun | Yüksel Aytuğ yazdı

AK Parti'den önce, çıkacak yasaları bu kurum belirliyordu. Hükümetlerin yıkılıp yıkılmamasına bu kurum karar veriyordu. En büyük medya patronları da bu kuruma bağlıydı. TÜSİAD'dan gelen emirle istedikleri insanı ve kurumu medya aracılığı ile yerin dibine gömüyorlardı.
Bu ülkede gerçek yargı TÜSİAD'a bağlı medya idi. Herkesi istediği gibi yargılayıp korku salıyordu. Yani 'Silahsız Kuvvetler' idi. Mesela Erbakan Hoca'nın indirilme kararı TÜSİAD'ın Atina'da 200 Türk iş adamı ve medya patronu ile yaptığı uzun toplantı sonucunda verilmiştir. Çıkan karar 'Silahsız kuvvetler, psikolojik harp teknikleri ile Erbakan'ı indirecektir' olmuştu. Silahsız kuvvetler; medya, yargı, güdümlü STK'lar, üniversiteler, güdümlü sanatçılar, paralı maşalar... Toplantıdan sonra organize bir saldırı başlar. Sol fraksiyonlar etkili kullanılır.

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TÜSİAD’ı bir de Gizli Arşiv’den okuyun | Yüksel Aytuğ yazdı
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TÜSİAD’ı bir de Gizli Arşiv’den okuyun | Yüksel Aytuğ yazdı
TÜSİAD’ı bir de Gizli Arşiv’den okuyun | Yüksel Aytuğ yazdı
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