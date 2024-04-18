TV8 VE TV8.5 YAYIN AKIŞI || 18 Nisan Perşembe TV8 yayın akışı ile Fenerbahçe Olympiacos maçı hakkında

18 Nisan Perşembe listesi ile TV8 ve TV8,5 kanallarının yayın akış listesi belli oldu. Günün önemli maçlarının yayınlandığı akışta gözler Fenerbahçe Olympiacos mücadelesine çevrildi. Peki, Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi maçı TV8'de mi, TV8,5'da mı? İşte, TV8 ve TV8,5 yayın akışı!