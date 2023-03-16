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Haberler Galeri Twitter'dan 14 Mayıs operasyonu! Bot hesapların yalanları öne çıkarıldı, milli içerikler perdelendi
Giriş Tarihi: 16.03.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 08:35

Twitter'dan 14 Mayıs operasyonu! Bot hesapların yalanları öne çıkarıldı, milli içerikler perdelendi

Twitter başta olmak üzere sosyal medyada her seçim öncesi yerli ve milli içeriklerin perdelenip, muhalif paylaşımların ön plana çıkarılması durumu başka bir boyuta taşındı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne kısa bir süre kala FETÖ ve PKK yanlısı hesapların özellikle Twitter'da 'Sana Özel ve Takip Edilenler' algoritması adı altında bilinçli olarak kullanıcıların karşısına çıkarıldığı görüldü.

Halit TURAN
Twitter’dan 14 Mayıs operasyonu! Bot hesapların yalanları öne çıkarıldı, milli içerikler perdelendi

Twitter, "Sana özel ve Takip edilenler" akışında yaptığı düzenlenmesi sonrasında sosyal medya kullanıcılarının takip etmediği hesaplardaki paylaşımlar otomatik olarak kullanıcıların akışına düşmeye başladı.

Twitter’dan 14 Mayıs operasyonu! Bot hesapların yalanları öne çıkarıldı, milli içerikler perdelendi

Özellikle muhalif isimlerin, terör örgütü yandaşlarının ve firarilerin paylaştığı gönderilen milyonlarca kişi tarafından görüntülenmesi sağlanırken, yerli ve milli içerikler ise perdelenmeye başladı. Yaşananların 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen öncesine denk gelmesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

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Twitter’dan 14 Mayıs operasyonu! Bot hesapların yalanları öne çıkarıldı, milli içerikler perdelendi

SABAH, SOSYAL MEDYANIN RÖNTGENİNİ ÇEKTİ
SABAH, Twitter'da son bir ayda yaşananlarının röntgenini çekti. Gerçek insanların hesapları kadar, algoritmik yaklaşımlarla kontrol edilen hesaplar için de bir yaşam alanı haline gelen Twitter'da "bot hesap"lar bireysel kullanımının yanı sıra belirli bir amaca hizmet eden kişi, kişiler ve terör örgütleri tarafından da etkin olarak kullanılmaya başladı.

Twitter’dan 14 Mayıs operasyonu! Bot hesapların yalanları öne çıkarıldı, milli içerikler perdelendi

TWITTER'DA BOT HESAPLAR 1 AYDA 5 MİLYON PAYLAŞIM YAPTI
06 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden vatandaşların endişe, panik ve korku oluşturmak amacıyla birçok dezenformasyon içeren paylaşım yapıldı.
medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığını belirtti.

Twitter’dan 14 Mayıs operasyonu! Bot hesapların yalanları öne çıkarıldı, milli içerikler perdelendi

SABAH, özellikle yaşanan deprem felaketine ilişkin 06 Şubat ile 13 Mart tarihleri arasında yapılan paylaşımları mercek altına aldı. Twitter'da son bir ayda, en fazla paylaşım alan 30 etiket ve bahsetme incelendiğinde, toplam 21 milyon 493 bin 445 hesaptan 266 milyon 334 bin 80 paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların 5 milyon 362 bin 730 yani yüzde 25.55'i bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar tarafından yapıldı.

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