Twitter’dan 14 Mayıs operasyonu! Bot hesapların yalanları öne çıkarıldı, milli içerikler perdelendi

SABAH, özellikle yaşanan deprem felaketine ilişkin 06 Şubat ile 13 Mart tarihleri arasında yapılan paylaşımları mercek altına aldı. Twitter'da son bir ayda, en fazla paylaşım alan 30 etiket ve bahsetme incelendiğinde, toplam 21 milyon 493 bin 445 hesaptan 266 milyon 334 bin 80 paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların 5 milyon 362 bin 730 yani yüzde 25.55'i bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar tarafından yapıldı.