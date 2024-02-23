Ülkelerini zerre sevmiyorlar, uçağı nasıl sevsinler: Bu meselenin çözümü KAAN’ı yapmaktan bile zor!

İskandinav tarzı döşenmiş kafeleri; şehrin ya Paris'i ya da New York'u andıran köşelerini ve elbette kendilerine yabancı dil öğreten okullarını seviyorlar.

Lakin medeni(!) olmanın zorunlu şartı olarak ülkelerini zerre sevmemeyi öğrenmişler...

Denizini, suyunu bile...

Zaten sosyal sorunlara bakıp sevmemek için bahane ararsan çok tabii.

Ama "Ülkeni neden seviyorsun?" diye sorun...

Mırın kırın...

Ya da uğultulu bir sessizlik.