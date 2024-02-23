Giriş Tarihi: 23.02.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
08:59
Ülkelerini zerre sevmiyorlar, uçağı nasıl sevsinler: Bu meselenin çözümü KAAN'ı yapmaktan bile zor!
Türkiye, tarihi bir başarıya daha imza attı. Milli Muharip Uçak KAAN, yapmış olduğu 13 dakikalık uçuşla 85 milyonun göğsünü kabarttı. Türkiye yerli ve milli gururunun mutluluğunu yaşarken elbette bu başarıyı görmezden gelenler de vardı. Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, bugünkü köşesinde KAAN'ın başarısını eleştirenleri kaleme aldı. "Ülkelerini zerre sevmemeyi öğrenmişler... Denizini, suyunu bile... Bu meselenin çözümünün KAAN'ı yapmaktan bile zor olduğunu kabul edelim" ifadelerini kullandı. İşte Haşmet Babaoğlu'nun bugünkü yazısı…