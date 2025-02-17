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Haberler Galeri Ümit Özdağ’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı! 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:36

Ümit Özdağ’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı! 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada Özdağ'ın hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan dava açıldı. 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Halit TURAN
Ümit Özdağ’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı! 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturmanın genişletilmesiyle tutuklanmıştı.

Ümit Özdağ’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı! 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

Özdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı.

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Ümit Özdağ’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı! 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

4 YIL 8 AY'A KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, Özdağ'ın gerçekleştirdiği söz ve beyanları ile Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği, Cumhurbaşkanına yönelik söylediği kabul edilen ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu belirtildi.

Ümit Özdağ’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı! 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin mevcut olduğu belirtilerek 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılması istenildi.

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