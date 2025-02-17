Giriş Tarihi: 17.02.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
13:36
Ümit Özdağ’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı! 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada Özdağ'ın hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan dava açıldı. 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.