Ümit Özdağ’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı! 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

4 YIL 8 AY'A KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ



İddianamede, Özdağ'ın gerçekleştirdiği söz ve beyanları ile Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği, Cumhurbaşkanına yönelik söylediği kabul edilen ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu belirtildi.