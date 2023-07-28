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Haberler Galeri Ümit Özdağ’dan bomba seçim itirafları! Kemal Kılıçdaroğlu eğer açıklasaydı...
Giriş Tarihi: 28.07.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 16:49

Ümit Özdağ’dan bomba seçim itirafları! Kemal Kılıçdaroğlu eğer açıklasaydı...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından 8'li koalisyon dağıldı… Gizli ortaklıklar ve protokoller birer birer ortaya çıkmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koalisyonun son ortağı Ümit Özdağ'a 3 bakanlık vermesi, kriz yarattı. Küçük ortaklar, 'bizim haberimiz yoktu' diyerek ortalığı karıştırdı… Ümit Özdağ ise gizli protokolün perde arkasını açıkladı… Yenilginin sebebi olarak koalisyon masasını hedef aldı. Yeni bir bomba daha patlattı: Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı yaptılar... Yüzde 1'lik katkıları olmayanlar...

Ümit Özdağ’dan bomba seçim itirafları! Kemal Kılıçdaroğlu eğer açıklasaydı...

8'li koalisyon, defalarca kez toplandı. Hiçbir konuda anlaşmaya varamayan koalisyon ortakları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile seçime hazırlandı. Ancak Türkiye'yi yönetme hayali kuranlar, milletin tercihi ile ağır bir yenilgi aldı.

Ümit Özdağ’dan bomba seçim itirafları! Kemal Kılıçdaroğlu eğer açıklasaydı...

ÖZDAĞ PROTOKOLÜ İFŞA ETTİ!

Seçimlerin ardından koalisyon karıştı. 'Birleşerek kazanacağız' diyenler, birbirine savaş açtı. Koalisyona son anda dahil olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise gündemi sarsan açıklamalar yaptı.

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Ümit Özdağ’dan bomba seçim itirafları! Kemal Kılıçdaroğlu eğer açıklasaydı...

3 BAKANLIK VE MİT BAŞKANLIĞI...

Bir röportajında, "Kemal Kılıçdaroğlu ile protokol yaptık. Bize 3 Bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verecekti. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" ifadesini kullandı. Bu sözler, koalisyon masasında bomba etkisi yarattı. Herkes, protokolü 'siyasi skandal' olarak yorumladı.

Ümit Özdağ’dan bomba seçim itirafları! Kemal Kılıçdaroğlu eğer açıklasaydı...

CHP sözcüsü Faik Öztrak, protokol iddiasını sert bir dille reddetse de Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında gerçeği açıkladı. "İki kişinin namusuna teslim edilmiş bir protoküldü. Yaptığımızdan kimsenin haberi yoktu" sözleriyle Öztrak'ı bile yalandı.

Ümit Özdağ’dan bomba seçim itirafları! Kemal Kılıçdaroğlu eğer açıklasaydı...

Bunun üzerine koalisyon ortaklarından birbiri ardına tepki açıklamaları yapıldı. İYİ Parti ve Gelecek Partisi durumu 'ahlak dışı' olarak değerlendirirken Ümit Özdağ "Anlaşmayı hepsi biliyordu" çıkışı yaptı.

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