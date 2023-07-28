Ümit Özdağ’dan bomba seçim itirafları! Kemal Kılıçdaroğlu eğer açıklasaydı...

3 BAKANLIK VE MİT BAŞKANLIĞI...

Bir röportajında, "Kemal Kılıçdaroğlu ile protokol yaptık. Bize 3 Bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verecekti. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" ifadesini kullandı. Bu sözler, koalisyon masasında bomba etkisi yarattı. Herkes, protokolü 'siyasi skandal' olarak yorumladı.