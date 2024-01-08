Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
09:29
Ümit Özdağ'ın İranlı adamı sınır dışı ediliyor! Nefret söylemlerinin organizatörüydü...
Sosyal medyada nefret söylemeleri yapması için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın finanse ettiği ve SABAH'ın duyurduğu İran vatandaşı Ramin Saeidi, İran'a iade edilmesine yönelik çalışmaların başlatılması için Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Her platformda yabancı düşmanlığı yapan Özdağ'ın nefret söylemleri yapması için İran vatandaşı Ramin Saeidi'yi finanse ettiği tespit edilmiş, Saeidi ifadesinde, düzenlemelerini yaptığı sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoların kurguları için talimatları Özdağ'dan aldığını söylemişti.