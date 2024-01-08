Ümit Özdağ’ın İranlı adamı sınır dışı ediliyor! Nefret söylemlerinin organizatörüydü...

Her platformda yabancı düşmanlığı yapan Özdağ'ın nefret söylemleri yapması için Saeidi'yi finanse ettiği tespit edilirken, hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Saeidi ifadesinde, Ambargo.Tv'nin Ümit Özdağ'a ait olduğunu, Özdağ'dan aldığı talimatla videoların kurgu ve edit işlemlerini yaptığını söylemişti.