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Haberler Galeri Ümit Özdağ'ın İranlı adamı sınır dışı ediliyor! Nefret söylemlerinin organizatörüydü...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 09:29

Ümit Özdağ'ın İranlı adamı sınır dışı ediliyor! Nefret söylemlerinin organizatörüydü...

Sosyal medyada nefret söylemeleri yapması için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın finanse ettiği ve SABAH'ın duyurduğu İran vatandaşı Ramin Saeidi, İran'a iade edilmesine yönelik çalışmaların başlatılması için Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Her platformda yabancı düşmanlığı yapan Özdağ'ın nefret söylemleri yapması için İran vatandaşı Ramin Saeidi'yi finanse ettiği tespit edilmiş, Saeidi ifadesinde, düzenlemelerini yaptığı sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoların kurguları için talimatları Özdağ'dan aldığını söylemişti.

Dilhan Dumanoğlu
Ümit Özdağ’ın İranlı adamı sınır dışı ediliyor! Nefret söylemlerinin organizatörüydü...

Sosyal medyada nefret söylemlerine ilişkin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın provokasyon amaçlı İran vatandaşı Ramin Saeidi'yi görevlendirdiği ortaya çıkmıştı.

Ümit Özdağ’ın İranlı adamı sınır dışı ediliyor! Nefret söylemlerinin organizatörüydü...

Her platformda yabancı düşmanlığı yapan Özdağ'ın nefret söylemleri yapması için Saeidi'yi finanse ettiği tespit edilirken, hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Saeidi ifadesinde, Ambargo.Tv'nin Ümit Özdağ'a ait olduğunu, Özdağ'dan aldığı talimatla videoların kurgu ve edit işlemlerini yaptığını söylemişti.

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Ümit Özdağ’ın İranlı adamı sınır dışı ediliyor! Nefret söylemlerinin organizatörüydü...

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkan tutuklu sanık Ramin Saeidi, savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini istedi.

Ümit Özdağ’ın İranlı adamı sınır dışı ediliyor! Nefret söylemlerinin organizatörüydü...

Mahkeme, tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşama göz önüne alınarak Saeidi'nin de aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahliye kararına itiraz edildi.

Ümit Özdağ’ın İranlı adamı sınır dışı ediliyor! Nefret söylemlerinin organizatörüydü...

SINIR DIŞI EDİLECEK

İran vatandaşı olan Ramin Saeidi, tahliye kararının ardından İran'a iade edilmesine yönelik çalışmaların başlatılması için Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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