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Haberler Galeri Ümit Özdağ'ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... "Özdağ talepte bulundu ben yaptım"
Giriş Tarihi: 05.12.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 11:08

Ümit Özdağ'ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... "Özdağ talepte bulundu ben yaptım"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ajans Muhbir ve Aykırı isimli sosyal medya hesaplarının editörleri Furkan Uludağ, Serkan Kafkas ile Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perinçek'in de bulunduğu 30 şüpheli 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın provokasyon amaçlı İran vatandaşı görevlendirdiği ortaya çıktı. Her platformda yabancı düşmanlığı yapan Özdağ'ın nefret söylemleri yapması için İran vatandaşı Ramin Saeidi'yi finanse ettiği tespit edildi. Saeidi ifadesinde, düzenlemelerini yaptığı sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoların kurguları için talimatları Özdağ'dan aldığını söyledi.

Dilhan Dumanoğlu
Ümit Özdağ’ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... Özdağ talepte bulundu ben yaptım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ajans Muhbir ve Aykırı isimli sosyal medya hesaplarının editörlerinin de bulunduğu iddianamede, internette, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle ilgili halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yapıldığı aktarılırken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın provokasyon amaçlı İran vatandaşı görevlendirdiği ortaya çıktı.

Ümit Özdağ’ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... Özdağ talepte bulundu ben yaptım

Her platformda yabancı düşmanlığı yapan Özdağ'ın nefret söylemleri yapması için İran vatandaşı Ramin Saeidi'yi finanse ettiği tespit edildi. Saeidi ifadesinde, düzenlemelerini yaptığı sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoların kurguları için talimatları Özdağ'dan aldığını söyledi.

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Ümit Özdağ’ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... Özdağ talepte bulundu ben yaptım

ÖZDAĞ'IN SOSYAL MEDYASINDA KURGUCU

İddianamede, 'AmbargoTV' isimli sosyal medya hesabıyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli Ramin Saeidi'nin Ümit Özdağ ile yazışmaları yer aldı.

Ümit Özdağ’ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... Özdağ talepte bulundu ben yaptım

"SEN AL PARASINI BEN VERİRİM"

Yazışmalarda, Saeidi'nin "Ambargo.Tv, Ambargo.com, Ambargo.org.tr birini kapsak fena olmaz, ileride işimize yarar" dediği, Özdağ'ın ise "Sen al parasını ben veririm" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Saeidi ifadesinde, 2011'de Türkiye'ye geldiğini, üniversite 1. sınıfta sanatla ilgilenmeye başladığı ve konserlere gittiği için okulu bıraktığını söyledi. Maddi geçimini sosyal medyada freelancer olarak çalışarak sağladığını ifade eden Saeidi, Ambargo.Tv'nin Ümit Özdağ' ait olduğunu, kendisinin videoların kurgu ve edit işlemlerini yaptığını kaydetti.

Ümit Özdağ’ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... Özdağ talepte bulundu ben yaptım

'ÖZDAĞ TALEPTE BULUNUYORDU BEN YAPIYORDUM'

Ümit Özdağ ile 2021'de tanıştıklarını söyleyen Saeidi ifadesinde, "Ümit Özdağ'a ait olan sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoların kurgu ve edit çalışmalarını gönüllü olarak yapmaya başladım. Yapılan paylaşımların içeriğini ben belirlemiyordum.

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