Ümit Özdağ'ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... "Özdağ talepte bulundu ben yaptım"

"SEN AL PARASINI BEN VERİRİM"

Yazışmalarda, Saeidi'nin "Ambargo.Tv, Ambargo.com, Ambargo.org.tr birini kapsak fena olmaz, ileride işimize yarar" dediği, Özdağ'ın ise "Sen al parasını ben veririm" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Saeidi ifadesinde, 2011'de Türkiye'ye geldiğini, üniversite 1. sınıfta sanatla ilgilenmeye başladığı ve konserlere gittiği için okulu bıraktığını söyledi. Maddi geçimini sosyal medyada freelancer olarak çalışarak sağladığını ifade eden Saeidi, Ambargo.Tv'nin Ümit Özdağ' ait olduğunu, kendisinin videoların kurgu ve edit işlemlerini yaptığını kaydetti.