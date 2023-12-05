Giriş Tarihi: 05.12.2023 11:02
Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
11:08
Ümit Özdağ'ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... "Özdağ talepte bulundu ben yaptım"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ajans Muhbir ve Aykırı isimli sosyal medya hesaplarının editörleri Furkan Uludağ, Serkan Kafkas ile Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perinçek'in de bulunduğu 30 şüpheli 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın provokasyon amaçlı İran vatandaşı görevlendirdiği ortaya çıktı. Her platformda yabancı düşmanlığı yapan Özdağ'ın nefret söylemleri yapması için İran vatandaşı Ramin Saeidi'yi finanse ettiği tespit edildi. Saeidi ifadesinde, düzenlemelerini yaptığı sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoların kurguları için talimatları Özdağ'dan aldığını söyledi.