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Haberler Galeri Üsküdar Belediyesi'nden tarihi proje! Türkiye'de bir ilk olacak! İstanbullular akın edecek...
Giriş Tarihi: 08.11.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 10:06

Üsküdar Belediyesi'nden tarihi proje! Türkiye'de bir ilk olacak! İstanbullular akın edecek...

İstanbul'un kadim şehirlerinden Üsküdar yepyeni bir çehreye büründü. Sosyal belediyecilik anlayışının öne çıktığı Üsküdar birçok ilke de ev sahipliği yapıyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in talimatıyla 85 bin metrekare alanda Türkiye'nin ilk çocuk köyü hayata geçirilecek. Küçüksu'da yapılan köy yüzde 95 oranında tamamlandı ve bu ayın sonunda İstanbulluların hizmetine açılacak. Türkmen, "Bu çalışmanın örneği dünyada yok. Singapur'da bir tane var, onu da beğenmedim. İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyacağız." dedi.

ONUR ŞAHANOĞLU
Üsküdar Belediyesi’nden tarihi proje! Türkiye’de bir ilk olacak! İstanbullular akın edecek...

İstanbul'un kadim şehirlerinden Üsküdar yepyeni bir çehreye büründü. Sosyal belediyecilik anlayışının öne çıktığı Üsküdar birçok ilke de ev sahipliği yapıyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in talimatıyla 85 bin metrekare alanda Türkiye'nin ilk çocuk köyü hayata geçirilecek. Küçüksu'da yapılan köy yüzde 95 oranında tamamlandı ve bu ayın sonunda İstanbulluların hizmetine açılacak. Türkmen, "Bu çalışmanın örneği dünyada yok. Singapur'da bir tane var, onu da beğenmedim. İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyacağız." dedi.

Üsküdar Belediyesi’nden tarihi proje! Türkiye’de bir ilk olacak! İstanbullular akın edecek...

İSTANBUL'UN KALBİ ÜSKÜDAR'DA BİR GÜN

Sabah ekibi olarak Üsküdar'da hayata geçirilen projeleri, tarihi güzellikleri adım adım gezerek yerinde inceledik. Gezimize, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Türkmen, her perşembe günü Valide Sultan Gemisi'ne binerek simit ve çay eşliğinde gençlerle boğaz turuna katılıyor. Ancak bu boğaz turu sıradan bir gezi değil. Üsküdar'da sırası gelen okullar bu gemide boğazın güzelliklerini doyasıya izlerken, her birinin tarihini ve önemini öğretmenlerinden dinliyor. Gençlerle oldukça haşır neşir olan Türkmen'e gemide ilgi büyük... Türkmen, Kuleli'ye kadar eşlik ettiği gezide gençlerin selfie talebi nedeniyle neredeyse yerine 1 dakika bile oturamadı.

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Üsküdar Belediyesi’nden tarihi proje! Türkiye’de bir ilk olacak! İstanbullular akın edecek...

"ÜSKÜDAR YALNIZCA ÜSKÜDARLILARA DEĞİL HERKESE HİZMET VERİYOR"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, gemiden indikten sonra, "Göreve geldiğimizden beri her pazartesi okullarımızdaki bayrak törenlerine her perşembe de boğazda gemide gençlerle günümüze başlarız." değerlendirmesinde bulunuyor. Günde 2 milyondan fazla insanın Üsküdar'ın hizmetlerinden faydalandığını ifade eden Türkmen, "Üsküdar kenarda, kıyıda kalmış bir ilçe değil. Üsküdar, İstanbul'un merkezidir. Üsküdar'a ne yaparsan, İstanbul'a yaparsın. Bizim yaptıklarımızdan da birçok ildeki vatandaşlarımız faydalanıyor." diye konuşan Türkmen'i o anda doğrulayan bir olay da yaşanıyor. Kuleli Sahil'de yaşlı bir amca ile teyze sabah saatlerinde masalarını alarak Kadıköy'den gelmiş, boğazda kahvaltı yapıyor. Türkmen ile yaşlı çift arasındaki renkli sohbet görülmeye değer...

Üsküdar Belediyesi’nden tarihi proje! Türkiye’de bir ilk olacak! İstanbullular akın edecek...

KANDİLLİ NEVMEKAN: HUZUR VE LEZZET DOLU DAKİKALAR

Türkmen'in Üsküdar'a kazandırdığı ve ünü ülke genelinde yayılan NevMekanların en güzellerinden birine, Kandilli NevMekan'a geçtik. Hafta içi olmasına rağmen mekanda neredeyse yer yoktu. Türkmen, yürüme yolu üzerindeki tüm masalara selam verip hal hatır sorduktan sonra NevMekan Kandilli projesinin öyküsünü anlattı. David ismindeki bir İngiliz'e ait köşk mirasçısı olmaması nedeniyle maliyeye kaydediliyor. 5 bin metrekare alan içerisindeki köşk NevMekan ve Millet Kıraathanesi mantığı ile işletiliyor.

Hilmi Başkan, Üsküdar'dan ücretsiz ring seferler konulduğunu, Kandilli'den de ücretsiz taşıma yapıldığı bilgisini bizlerle paylaşılıyor.

Üsküdar Belediyesi’nden tarihi proje! Türkiye’de bir ilk olacak! İstanbullular akın edecek...

TÜRKİYE'DE BİR İLK: 85 BİN METREKARELİK ÇOCUK KÖYÜ

Hilmi Türkmen, çocukların ve gençlerin doğadan uzak yaşamak zorunda bırakılmasına oldukça karşı. Bu nedenle Singapur'a kadar giderek dünyadaki tek çocuk köyünü incelemiş. Karadenizli olan Hilmi Türkmen, Singapur'daki köy modelini pek beğenmeyince Türkiye'nin incisi köylerden bir model belirleyerek kolları sıvamış.

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