Giriş Tarihi: 08.11.2023 10:06
Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
10:06
Üsküdar Belediyesi'nden tarihi proje! Türkiye'de bir ilk olacak! İstanbullular akın edecek...
İstanbul'un kadim şehirlerinden Üsküdar yepyeni bir çehreye büründü. Sosyal belediyecilik anlayışının öne çıktığı Üsküdar birçok ilke de ev sahipliği yapıyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in talimatıyla 85 bin metrekare alanda Türkiye'nin ilk çocuk köyü hayata geçirilecek. Küçüksu'da yapılan köy yüzde 95 oranında tamamlandı ve bu ayın sonunda İstanbulluların hizmetine açılacak. Türkmen, "Bu çalışmanın örneği dünyada yok. Singapur'da bir tane var, onu da beğenmedim. İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyacağız." dedi.