Üsküdar Belediyesi’nden tarihi proje! Türkiye’de bir ilk olacak! İstanbullular akın edecek...

"ÜSKÜDAR YALNIZCA ÜSKÜDARLILARA DEĞİL HERKESE HİZMET VERİYOR"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, gemiden indikten sonra, "Göreve geldiğimizden beri her pazartesi okullarımızdaki bayrak törenlerine her perşembe de boğazda gemide gençlerle günümüze başlarız." değerlendirmesinde bulunuyor. Günde 2 milyondan fazla insanın Üsküdar'ın hizmetlerinden faydalandığını ifade eden Türkmen, "Üsküdar kenarda, kıyıda kalmış bir ilçe değil. Üsküdar, İstanbul'un merkezidir. Üsküdar'a ne yaparsan, İstanbul'a yaparsın. Bizim yaptıklarımızdan da birçok ildeki vatandaşlarımız faydalanıyor." diye konuşan Türkmen'i o anda doğrulayan bir olay da yaşanıyor. Kuleli Sahil'de yaşlı bir amca ile teyze sabah saatlerinde masalarını alarak Kadıköy'den gelmiş, boğazda kahvaltı yapıyor. Türkmen ile yaşlı çift arasındaki renkli sohbet görülmeye değer...