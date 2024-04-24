Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
09:37
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızası giderilemiyor! Vatandaşlar isyan etti: Hani her şey güzel olacaktı?
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün sabah meydana gelen aksaklık 50 saati aşkın süredir giderilemezken, sabah mesaisine gitmek isteyen vatandaşlar yoğunlukla karşılaştı. Metroyu bekleyen bir vatandaş "Açıklama yapan yok mu? Bu metroları kapatın o zaman. Böyle saçma bir şey olur mu? İnsan haklarına aykırı değil mi bu? Evimize, işimize gidemiyoruz. Hani her şey güzel olacaktı bu nasıl vaziyet?" sözleriyle yaşanan duruma isyan etti.