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Haberler Galeri Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızası giderilemiyor! Vatandaşlar isyan etti: Hani her şey güzel olacaktı?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:37

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızası giderilemiyor! Vatandaşlar isyan etti: Hani her şey güzel olacaktı?

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün sabah meydana gelen aksaklık 50 saati aşkın süredir giderilemezken, sabah mesaisine gitmek isteyen vatandaşlar yoğunlukla karşılaştı. Metroyu bekleyen bir vatandaş "Açıklama yapan yok mu? Bu metroları kapatın o zaman. Böyle saçma bir şey olur mu? İnsan haklarına aykırı değil mi bu? Evimize, işimize gidemiyoruz. Hani her şey güzel olacaktı bu nasıl vaziyet?" sözleriyle yaşanan duruma isyan etti.

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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızası giderilemiyor! Vatandaşlar isyan etti: Hani her şey güzel olacaktı?

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık sürüyor...

Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, dün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızası giderilemiyor! Vatandaşlar isyan etti: Hani her şey güzel olacaktı?

Altunize'de durağından metro hattına geçen vatandaşlara turnikelerden geçtikleri sırada "Gideceğiniz yönün tam tersine gidin" uyarısı yapılıyor.

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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızası giderilemiyor! Vatandaşlar isyan etti: Hani her şey güzel olacaktı?

Hattın bulunduğu kata inildiğinde ise yön tabelaların önünde bekleyen görevliler megafonla duyurular yaparak vatandaşları gidecekleri tarafa yönlendiriyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızası giderilemiyor! Vatandaşlar isyan etti: Hani her şey güzel olacaktı?

EKRAN TABELALARI ÇALIŞMIYOR!

Duraktaki süreli ekran tabelaları çalışmazken vatandaşlar arasında megafonla dolaşan bir görevli seferlerin 15 dakika aralıklarla yapıldığı bilgisini veriyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızası giderilemiyor! Vatandaşlar isyan etti: Hani her şey güzel olacaktı?

Sefer aralıklarının uzamasıyla birlikte duraktaki yoğunluk artıyor, bazı vatandaşlar işe geç kalmaktan endişe duyduklarını yüksek sesle dile getiriyor.

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