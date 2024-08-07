Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor: 720 bin dolara anlaştılar!

SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da oluruyla dosyada bulunan deliller, kara para aklanmasına ilişkin hazırlanan detaylı MASAK raporuna rağmen 15 sanığın tahliye kararını veren mahkeme başkanı Oktay A. ile ilgili soruşturma izni verdi. Soruşturma izninin ardından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tahliyelerin araştırılması için müfettiş görevlendirildi.