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Haberler Galeri Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor: 720 bin dolara anlaştılar!
Giriş Tarihi: 07.08.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 08:45

Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor: 720 bin dolara anlaştılar!

15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oktay A. ve mahkeme üyeleri Arzu A. ile Veysi G., Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yöneten Abdullah Alp Üstün hakkında tahliye kararı verdi. HSK tarafından açığa alınan mahkeme heyetiyle ilgili müfettişlerin hazırladığı rapor dikkat çekti. Raporda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na mail yoluyla yapılan ihbarda, Abdullah Alp Üstün ile Mahkeme Başkanı Oktay A.'nın duruşmadan bir gün önce 720 bin dolara anlaştıkları iddia edildi. İşte detaylar…

Dilhan Dumanoğlu
Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor: 720 bin dolara anlaştılar!

Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında çetenin liderliğini Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın yaptığı, Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı.

Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor: 720 bin dolara anlaştılar!

Zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

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Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor: 720 bin dolara anlaştılar!

15'İNİN DE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Cuma gecesi 02.30'a kadar süren duruşma sonrasında mahkeme başkanı duruşma savcısının bütün sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi talebine rağmen 15 sanığın da tahliyesine karar verdi. Tahliyenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti.

Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor: 720 bin dolara anlaştılar!

İtirazı kabul eden İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Abdullah Alp Üstün oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in yeniden tutuklanmasına karar verdi. Ancak tüm sanıkların firar ettiği, yakalanmaları için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor: 720 bin dolara anlaştılar!

SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da oluruyla dosyada bulunan deliller, kara para aklanmasına ilişkin hazırlanan detaylı MASAK raporuna rağmen 15 sanığın tahliye kararını veren mahkeme başkanı Oktay A. ile ilgili soruşturma izni verdi. Soruşturma izninin ardından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tahliyelerin araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

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