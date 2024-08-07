Giriş Tarihi: 07.08.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
08:45
Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor: 720 bin dolara anlaştılar!
15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oktay A. ve mahkeme üyeleri Arzu A. ile Veysi G., Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yöneten Abdullah Alp Üstün hakkında tahliye kararı verdi. HSK tarafından açığa alınan mahkeme heyetiyle ilgili müfettişlerin hazırladığı rapor dikkat çekti. Raporda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na mail yoluyla yapılan ihbarda, Abdullah Alp Üstün ile Mahkeme Başkanı Oktay A.'nın duruşmadan bir gün önce 720 bin dolara anlaştıkları iddia edildi. İşte detaylar…