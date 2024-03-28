VakıfBank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Promosyon yarışında özel bankaların gerisinde kalan kamu bankaları için düğmeye basıldı. Kamu bankalarının emekli promosyonu ödemeleri artış yaşadı. Bu gelişme sonrası yeni zamlı promosyon tutarları maaşını VakıfBank'a taşımak isteyen emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Bakan Işıkhan'ın açıklaması doğrultusunda başvuru süreci tamamlanan emeklilerin promosyonları 28 Mart itibarıyla yatırılmaya başlanacak. Peki, VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek? İşte, 2024 VakıfBank emekli promosyonu miktarı…