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Haberler Galeri VakıfBank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?
Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 11:25

VakıfBank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

VakıfBank emekli promosyonu ücretleri 2024 Mart ayı itibarıyla güncellendi. Özel bankaların promosyon ödemeleri 15 bin TL'yi bulurken bu yarışta geride kalan kamu bankaları için de harekete geçildi. Kamu bankalarının promosyon ödemeleri artırıldı. Bu noktada maaşını taşımak isteyen SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri VakıfBank emekli promosyonu tutarı, başvuru şartları ve ödeme tarihleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Bakan Vedat Işıkhan, başvuru süreci tamamlanan emeklilerin promosyonlarının yatırılmaya başlanacağı tarihi duyurdu. Peki, VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler? İşte detaylar…

VakıfBank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Promosyon yarışında özel bankaların gerisinde kalan kamu bankaları için düğmeye basıldı. Kamu bankalarının emekli promosyonu ödemeleri artış yaşadı. Bu gelişme sonrası yeni zamlı promosyon tutarları maaşını VakıfBank'a taşımak isteyen emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Bakan Işıkhan'ın açıklaması doğrultusunda başvuru süreci tamamlanan emeklilerin promosyonları 28 Mart itibarıyla yatırılmaya başlanacak. Peki, VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek? İşte, 2024 VakıfBank emekli promosyonu miktarı…

VakıfBank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ ARTIRILDI!

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilere promosyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili açıklamasında "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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VakıfBank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre VakıfBank promosyon ücretleri, aylığa göre 8-12 bin lira arasında olacak.

Bankanın internet sitesinde yer alan bilgiler güncellendi. Böylece VakıfBank emekli promosyon ücretleri netleşti.

VakıfBank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,
10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,
15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

Emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank'a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

VakıfBank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

PROMOSYON ÖDEMESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?

Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

Promosyon ödemeleri;

3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.

*Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

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