VakıfBank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
11:25
VakıfBank emekli promosyonu ücretleri 2024 Mart ayı itibarıyla güncellendi. Özel bankaların promosyon ödemeleri 15 bin TL'yi bulurken bu yarışta geride kalan kamu bankaları için de harekete geçildi. Kamu bankalarının promosyon ödemeleri artırıldı. Bu noktada maaşını taşımak isteyen SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri VakıfBank emekli promosyonu tutarı, başvuru şartları ve ödeme tarihleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Bakan Vedat Işıkhan, başvuru süreci tamamlanan emeklilerin promosyonlarının yatırılmaya başlanacağı tarihi duyurdu. Peki, VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler? İşte detaylar…