Vatan ve millete adanmış bir ömür: Muhsin Yazıcıoğlu

7.5 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Muhsin Yazıcıoğlu, 12 Eylül darbesinin ardından "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda" yargılandığı sırada 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı. 1993'te Kurucu Genel Başkanı olduğu Büyük Birlik Partisini (BBP) kurdu. Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerinde ANAP'la yaptıkları ittifakla Meclis'e girdi. Yazıcıoğlu, 1996'da ANAP'tan istifa ederek BBP'ye döndü. Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili seçildi. TBMM'ye girerek seçimden önce bıraktığı Genel Başkanlık görevini devraldı.