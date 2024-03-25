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Haberler Galeri Vatan ve millete adanmış bir ömür: Muhsin Yazıcıoğlu
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:46

Vatan ve millete adanmış bir ömür: Muhsin Yazıcıoğlu

Türk siyasi tarihinin unutulmaz simalarından biri olan ve Anadolu'nun ruh mayasını politik sahaya taşıyan Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 15. yılı. Siyasette ilkeli ve dik duruşuyla tanınan Yazıcıoğlu, siyasi hayatı boyunca hep milli iradeden yana yer aldı. Yazıcıoğlu'nun, yakın dava arkadaşı Mahir Damatlar, ' Muhsin Başkan'ı, SABAH'a anlattı. Damatlar, "Muhsin başkan yürüyen bir davaydı. Derin bir fikirleri olan insandı. Bir davanın sevdalısıydı. Bir kabiliyet abidesiydi. Mütevazi bir kişiliği vardı. Yanına gelip de, bir şey isteyip boş dönen biri olmamıştır. Cömert bir insandı" dedi.

HARUN SEKMEN
Vatan ve millete adanmış bir ömür: Muhsin Yazıcıoğlu

Genç yaşından itibaren Türkiye'nin sorunlarına kafa yoran ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin üzerinden 15 koca yıl geçti. Milletin gönlünde edindiği yer halen taze olan Yazıcıoğlu, bütün yaşamı boyunca mazlumun yanında yer aldı ve milli iradeyi önceledi.

Vatan ve millete adanmış bir ömür: Muhsin Yazıcıoğlu

GENÇ YAŞTA SİYASETE ATILDI

31 Aralık 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğan, ilk ve orta öğrenimini Şarkışla'da tamamlayan Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi.

14 yaşındayken Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketine katılan Yazıcıoğlu, 1972'de Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezinde görev yapmaya başladı. Yazıcıoğlu, devam eden yıllarda Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve sonrasında da genel başkanlık görevini yürüttü.

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Vatan ve millete adanmış bir ömür: Muhsin Yazıcıoğlu

7.5 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Muhsin Yazıcıoğlu, 12 Eylül darbesinin ardından "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda" yargılandığı sırada 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı. 1993'te Kurucu Genel Başkanı olduğu Büyük Birlik Partisini (BBP) kurdu. Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerinde ANAP'la yaptıkları ittifakla Meclis'e girdi. Yazıcıoğlu, 1996'da ANAP'tan istifa ederek BBP'ye döndü. Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili seçildi. TBMM'ye girerek seçimden önce bıraktığı Genel Başkanlık görevini devraldı.

Vatan ve millete adanmış bir ömür: Muhsin Yazıcıoğlu

ŞEHADETE YÜRÜDÜ

2009 Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Kahramanmaraş Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düştü. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş hayatını kaybetti.

Vatan ve millete adanmış bir ömür: Muhsin Yazıcıoğlu

Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki törende, Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun üzeri, sevenleri tarafından çiçeklerle donatıldı. Binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlanan Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.

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