Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
09:46
Vatan ve millete adanmış bir ömür: Muhsin Yazıcıoğlu
Türk siyasi tarihinin unutulmaz simalarından biri olan ve Anadolu'nun ruh mayasını politik sahaya taşıyan Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 15. yılı. Siyasette ilkeli ve dik duruşuyla tanınan Yazıcıoğlu, siyasi hayatı boyunca hep milli iradeden yana yer aldı. Yazıcıoğlu'nun, yakın dava arkadaşı Mahir Damatlar, ' Muhsin Başkan'ı, SABAH'a anlattı. Damatlar, "Muhsin başkan yürüyen bir davaydı. Derin bir fikirleri olan insandı. Bir davanın sevdalısıydı. Bir kabiliyet abidesiydi. Mütevazi bir kişiliği vardı. Yanına gelip de, bir şey isteyip boş dönen biri olmamıştır. Cömert bir insandı" dedi.