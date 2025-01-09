Giriş Tarihi: 09.01.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
20:18
Vatandaştan Özgür Özel’e kırmızı kart! Sürprizi alay konusu oldu: Sen Özgür Özel'sin ya Özgür Yankaya değil!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni bir skandala imza attı. Özel, bu sabah yaptığı açıklamada, "Saat 15.00'de sürprizlerim olacak" ifadesini kullandı. Herkes o saate odaklandı. Saatler 15'i gösterdiğinde ise Özel, büyük sürprizinin "iktidara kırmızı kart" çağrısı yapmak olduğunu açıkladı. Ancak bu sürprizini kendi seçmeni bile tiye aldı: "Sen Özgür Özel'sin ya Özgür Yankaya değil!" İşte Özel hakkında yapılan yorumlardan bazıları…