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Haberler Galeri Vatandaştan Özgür Özel’e kırmızı kart! Sürprizi alay konusu oldu: Sen Özgür Özel'sin ya Özgür Yankaya değil!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 20:13 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:18

Vatandaştan Özgür Özel’e kırmızı kart! Sürprizi alay konusu oldu: Sen Özgür Özel'sin ya Özgür Yankaya değil!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni bir skandala imza attı. Özel, bu sabah yaptığı açıklamada, "Saat 15.00'de sürprizlerim olacak" ifadesini kullandı. Herkes o saate odaklandı. Saatler 15'i gösterdiğinde ise Özel, büyük sürprizinin "iktidara kırmızı kart" çağrısı yapmak olduğunu açıkladı. Ancak bu sürprizini kendi seçmeni bile tiye aldı: "Sen Özgür Özel'sin ya Özgür Yankaya değil!" İşte Özel hakkında yapılan yorumlardan bazıları…

Vatandaştan Özgür Özel’e kırmızı kart! Sürprizi alay konusu oldu: Sen Özgür Özel’sin ya Özgür Yankaya değil!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah yaptığı açıklamada saat 15.00'i işaret etti. "Büyük sürprizlerim olacak" dedi. Saatler 15'i gösterdiğinde de Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde sahneye geldi.

Vatandaştan Özgür Özel’e kırmızı kart! Sürprizi alay konusu oldu: Sen Özgür Özel’sin ya Özgür Yankaya değil!

ÖZEL'E TEPKİ YAĞDI
Burada konuşan Özel, büyük sürprizinin "iktidara kırmızı kart" çağrısı yapmak olduğunu söyledi. Ancak 7'den 70'e herkes Özgür Özel'in bu sürpriziyle dalga geçti. Özel'e kendi seçmeni bile tepki gösterdi.

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Vatandaştan Özgür Özel’e kırmızı kart! Sürprizi alay konusu oldu: Sen Özgür Özel’sin ya Özgür Yankaya değil!

"ÖZEL'İN SÜRPRİZİNİ GÖRÜNCE CHP'Lİ ENİŞTEM BAYILDI"

İşte sosyal medya kullanıcılarının, Özel'in sürprizi ile ilgili yaptığı o yorumlar:

-Özgür Özel'in sürprizini görünce CHP'li eniştem bayıldı.

Vatandaştan Özgür Özel’e kırmızı kart! Sürprizi alay konusu oldu: Sen Özgür Özel’sin ya Özgür Yankaya değil!

-Bugünden itibaren vatanını seven tüm muhalifler "Özgür Özel istifa" demelidir!
-Hiç utanmadın mı su saçmalığı dile getirmekten Özgür Özel
- Bir insan bu kadar mı beceriksiz olur?

Vatandaştan Özgür Özel’e kırmızı kart! Sürprizi alay konusu oldu: Sen Özgür Özel’sin ya Özgür Yankaya değil!

-Nasıl yani özgür Özel muhalefet mi yapıyor, yapıyorsa biz farkında değiliz henüz.
-Özgür Özel fıkra gibi siyaset yapıyor şaka gibisiniz.

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