Giriş Tarihi: 10.03.2023 07:18
Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
07:18
Ve altılı koalisyon masası HDP'ye teslim oldu; Kandil'de bayram
Son dakika 6'lı masa haberleri: 4 günlük skandal süreç sonrası ortak adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyuran altılı koalisyon masası, seçime yaklaşık 2 ay kala terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin emir kulu haline geldi. Cumhurbaşkanı seçimini kazanmak için her yolu mubah gören muhalif liderler, terör örgütünün meclis şubesi olan HDP'li isimlerle görüşmek için şimdiden sıraya girdi. İttifak ortaklarının kendisine bağımlı hale gelmesi üzerine büyük sevinç yaşayan HDP cephesi, vereceği desteğin koşullarını peş peşe sıralamaya başladı.