Son dakika haberler: Altılı koalisyon masasına ismini dayatmayı başaran Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardındaki meçhul pazarlıklarla ortak adaylığını duyurdu. Kılıçdaroğlu'na ilk destek veren parti ise HDP oldu. Önce HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ardından da HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "hayırlı olsun" dileklerini ilettikten sonra, "Genel merkezimize bekliyoruz" çağrısı yaptı. Altılı masadan çıkan kararı yorumlayan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, "Millet İttifakı'nın bileşenlerinin altına imza attıklarına bakarsınız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz" diyerek masa liderlerin hangi çizgiye sıkıştığını gözler önüne serdi.

Ve altılı koalisyon hizaya geldi. Meral Akşener bile Kılıçdaroğlu'nun kendilerini temsilen HDP ile görüşmesine onay verdi.