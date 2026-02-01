Veysel Eroğlu’ndan CHP’ye eleştiri: Su krizinin altında beceriksizlik yatıyor
İstanbul'da 90'lı yılların en büyük su sorunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde çözüldü. O dönem İSKİ Genel Müdürü olarak görev yapan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada, vatandaşı yeniden tanker kuyruklarına ve bidonlara mahkum eden CHP'li belediyelere sert tepki gösterdi. Ankara'nın susuz kalmasının tamamen yönetim hatası olduğunu belirten Eroğlu, "Heykel ve saçma kuleler yerine Ankara'nın altyapısının tamamlanması elzemdir" dedi. İmamoğlu'nun İstanbul'a bir litre su getirmediğini söyleyen Eroğlu, "7 tane derenin suyunu Erdoğan getirdi. Ve bu bir destandır. İmamoğlu bir çivi bile çakmadı." Dedi.