Veysel Eroğlu’ndan CHP’ye eleştiri: Su krizinin altında beceriksizlik yatıyor

ANKARA'NIN SUSUZ KALMASI BİR YÖNETİM HATASI

Ankara'nın susuz kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ankara'nın susuz kalması tamamen yönetim hatasıdır. ASKİ 611 milyon m3 su iletmiş ancak faturalanan yani musluklara ulaşan miktar 371 milyon m3 idi. Kayıp kaçak oranı % 40. Kayıpları azaltmak için 7 yılda ciddi bir çalışma yapılmadı. İçme suyu şebekesi katlara ayrılmadı. Şebekede basıncın 30 ila 80 metre su sütunu olması lazım. Düşük kotlara su geliyor, yüksek kotlara su çıkmıyor. Kesintiyi yanlış yapıyorlar. İlk su verişte kirli ve çamurlu su akıyor. Kesikköprü Barajı suyunun alınmayacağı ifade edildi. Mecbur kalınca su iletmekten gecikildiği anlaşıldı, üstüne üstlük yanlış işletme sebebiyle borular patladı. Kısa zamanda tamiratlar ve ilave hatlar yapılamadı. 2025 Haziran ayında Çamlıdere Barajı'nın taban sularının yüzer terfi merkeziyle alınmaya başlanması gerekirdi, gecikildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Gerede'den su gelmiyor diyor. Hayır, Gerede'den su geliyor ama bu sene biraz az geldi. Zaten Başkan konuşma yaparken arkasındaki grafik de Gerede'den su geldiğini gösteriyor. Kimse DSİ'yi suçlamasın. Bakın İstanbul'da 1994'ten itibaren bütün barajları, arıkma tesislerini İSKİ olarak özkaynakla biz yaptık. İçme suyu şebekesini tamamen İSKİ olarak biz yaptık. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin su kaynaklarının en iyi işletilmesi için optimizasyon programlarının hazırlanması şart. ASKİ gelirlerinin büyükşehir belediyesini fonlamasının önlenmesi, festival, heykel ve saçma kuleler yerine Ankara'nın altyapısının tamamlanması elzemdir. İçme suyu tesisleri, kanalizasyon ve atık su arıtma, yağmur suyu hatları ve dere ıslahları öncelikli olarak yatırım programına alınmalıdır. Bunlar yapılırsa Ankara halkı lüzumsuz bina altına su deposu yapmaktan kurtulur. ASKİ'nin kendi görevi icabı yapacağı yatırım, Ankaralıların bina altlarına imal ettirecekleri toplam depo maliyetinin çok altında olacaktır. Türkiye'de herhangi bir yerde su akmıyorsa belediyelerinde yönetim problemi vardır. Su kesintisi olan belediye ciddi altyapı çalışmalarıyla ve iyi bir su yönetimi ile vatandaşlarımıza susuzluk çektirmez. Türkiye'nin su sorunu yok. Beceriksiz yöneticiler var.

NİNEYLE BİRLİKTE AĞLADIK

Darlık Barajı yapıldığı dönemde mutlak koruma alanında bir köy vardı. Yıkıma gideceğimiz zaman orada bir nine gördük. Cumhurbaşkanımıza 'Ben bu dere kenarında, eşim ile nişanlıyken el ele tutuşurduk, burada gezerdik' diyerek ağladı. Nine 90 yaşında falandı. Nine ağlayınca, Tayyip Beyefendi de ben de ağlamaya başladık. Tayyip Beyefendi 'Biz burada yıkım yapamayız' dedi. Neticede yıkım yapmadan ayrıldık.

İMAMOĞLU 1 LİTRE SU GETİRMEDİ

İmamoğlu döneminde İstanbul'un suyuna dair hiçbir şey yapılmadı. İstanbul'a bir litre su getirmedi. Yaptığını iddia eden varsa buyursun. 7 tane derenin suyunu Erdoğan getirdi. Ve bu bir destandır. İmamoğlu bir çivi bile çakmadı. İstanbul'da 2040'a kadar su sıkıntısı olmayacak diye 1995 yılında ilan etmiştik, hâlâ da bu sözün arkasındayım. Ehil ve liyakatli yönetimlerle bu gerçekleşir. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde Yeşilçay ve Melen suları da İstanbul'a akıtıldı. Hatta İstanbul Boğazı'nın altından dev bir tünel açarak Melen suyunu Avrupa yakasına da ilettik.