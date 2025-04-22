Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
09:18
Villa ve daireler yetmedi! 35 milyon dolarlık arsaya da el koydular
Beylikdüzü'nden Saraçhane'ye taşınan yolsuzluk çarkının Beylikdüzü ayağında müteahhit Adem Kameroğlu'nun Metro Home isimli konut projesinin inşaat ruhsatı ve yapı iskânı karşılığında 1 adet villa ile 4 daire aldığı ortaya çıkan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bunlarla yetinmeyip Adem Kameroğlu'nun 35 milyon değerindeki 40 bin metrekare arsasına da el koydukları öğrenildi.