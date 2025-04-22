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Haberler Galeri Villa ve daireler yetmedi! 35 milyon dolarlık arsaya da el koydular
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 09:18

Villa ve daireler yetmedi! 35 milyon dolarlık arsaya da el koydular

Beylikdüzü'nden Saraçhane'ye taşınan yolsuzluk çarkının Beylikdüzü ayağında müteahhit Adem Kameroğlu'nun Metro Home isimli konut projesinin inşaat ruhsatı ve yapı iskânı karşılığında 1 adet villa ile 4 daire aldığı ortaya çıkan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bunlarla yetinmeyip Adem Kameroğlu'nun 35 milyon değerindeki 40 bin metrekare arsasına da el koydukları öğrenildi.

YUSUF ÖZDEMİR
Villa ve daireler yetmedi! 35 milyon dolarlık arsaya da el koydular

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren ve belgelerle doğrulanan itiraf niteliğindeki Adem Kameroğlu'nun ifadesine göre, Metro Home projesinin inşa edildiği arsanın 40 bin metrekaresi zorla Beylikdüzü Belediyesi'ne devrettirildi.

Villa ve daireler yetmedi! 35 milyon dolarlık arsaya da el koydular

Kameroğlu, "Arsanın terki yapılmıştı, villa ve dairelerin dışında ruhsat için bana bunu şart koştular, ikinci kez terk yaptırdılar. İstesem bu 40 dönüm arsayı başkasına satar, kalanı üzerinde yine aynı inşaatı yapabilirdim. Ancak bana zorluk çıkaracaklarını bildiğim için kabul etmek zorunda kaldım. Bu 40 dönümün şu anki değeri 35 milyon dolardır." dedi.

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Villa ve daireler yetmedi! 35 milyon dolarlık arsaya da el koydular

1 VİLLA 4 DAİRE YETMEDİ

Yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Kameroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kameroğlu, 2016'da Beylikdüzü'ndeki konut projesinin ruhsatı ve iskânı karşılığında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine 1 adet villa ve 4 adet daire verdiğini itiraf ederek söz konusu villa ve dairelerin devirlerine ilişkin yapılan protokolleri ve tapu belgelerini savcılığa sundu. Kameroğlu'nun ifadesi, İmamoğlu ve ekibinin yalnızca villa ve dairelerle yetinmediğini ortaya koydu.

Villa ve daireler yetmedi! 35 milyon dolarlık arsaya da el koydular

40 DÖNÜM ARSAYA ÇÖKTÜLER

Beylikdüzü Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan ve hâlihazırda Metro Home konut projesinin bulunduğu arsanın 40 bin metrekaresinin projenin ruhsat aşamasında Beylikdüzü Belediyesi'ne devredildiği belirlendi. Söz konusu devrin, arsa sahibi iş adamı Adem Kameroğlu'na zorla yaptırıldığı belirlendi.

Villa ve daireler yetmedi! 35 milyon dolarlık arsaya da el koydular

Konuya ilişkin belgeleri savcılığa sunan Kameroğlu ifadesinde şunları söyledi:

"2016'da Beylikdüzü'nde yapımına başladığım Metro Home projemin ruhsatı ve iskânı karşılığında 1 adet villa ve 4 adet daire devri yaptım. Bu devirlerin dışında projenin yapıldığı arsamın 40 dönümünü belediyeye vermek zorunda kaldım.