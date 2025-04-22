Villa ve daireler yetmedi! 35 milyon dolarlık arsaya da el koydular

Kameroğlu, "Arsanın terki yapılmıştı, villa ve dairelerin dışında ruhsat için bana bunu şart koştular, ikinci kez terk yaptırdılar. İstesem bu 40 dönüm arsayı başkasına satar, kalanı üzerinde yine aynı inşaatı yapabilirdim. Ancak bana zorluk çıkaracaklarını bildiğim için kabul etmek zorunda kaldım. Bu 40 dönümün şu anki değeri 35 milyon dolardır." dedi.