Yağmur Taktaş neden öldü, öldürüldü mü? Evinde ölü bulundu! Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Stil yarışması ardından sosyal medya fenomeni olarak tanınmaya başlayan Yağmur Taktaş neden öldü merak konusu. Bir süredir ABD'de yaşayan ve Türk asıllı sevgilisi ABD vatandaşı A.C.F. ile birlikte olan genç kadının ölüm haberi ardından ailesi sevgilisinden şikayetçi oldu. Peki; Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?