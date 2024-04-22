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Haberler Galeri Yağmur Taktaş neden öldü, öldürüldü mü? Evinde ölü bulundu! Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:51

Yağmur Taktaş neden öldü, öldürüldü mü? Evinde ölü bulundu! Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İşte Benim Stilim adlı yarışmada ünlenen Yağmur Taktaş evinde ölü bulundu. ABD'de yaşadığı evde bulunan Taktaş'ın cenazesi memleketi Adana'ya getirilirken gözler şüpheler sevgilisine döndü. Sosyal medya hesabından eski yarışmacıyı takip edenler Yağmur Taktaş neden öldü, öldürüldü mü sorularına yanıt arıyor. Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F. radara girmiş durumda. Peki; Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Yağmur Taktaş neden öldü, öldürüldü mü? Evinde ölü bulundu! Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Stil yarışması ardından sosyal medya fenomeni olarak tanınmaya başlayan Yağmur Taktaş neden öldü merak konusu. Bir süredir ABD'de yaşayan ve Türk asıllı sevgilisi ABD vatandaşı A.C.F. ile birlikte olan genç kadının ölüm haberi ardından ailesi sevgilisinden şikayetçi oldu. Peki; Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Yağmur Taktaş neden öldü, öldürüldü mü? Evinde ölü bulundu! Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

YAĞMUR TAKTAŞ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

Yağmur Taktaş'ın ABD'de kaldığı evde cansız bedenine ulaşıldı. İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen sosyal medya fenomeninin cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi.

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Yağmur Taktaş neden öldü, öldürüldü mü? Evinde ölü bulundu! Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

YAĞMUR TAKTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Kesin ölüm nedeni için otopsi yapılan Taktaş'ın cenazesi ailesine ulaşmasıyla birlikte gözler sevgilisine döndü.

Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.'nin Taktaş'ı öldürüldüğü yönündeki iddia ile şikayetçi olundu.

Yağmur Taktaş neden öldü, öldürüldü mü? Evinde ölü bulundu! Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

A.C.F.'nin daha önce de Taktaş'a şiddet uyguladığı ve bu sebeple genç fenomenin dalağını kaybettiği açıklandı. Şiddet sonrası A.C.F.'nin ısrarı ile barışan Taktaş ABD'ye taşındı.

Taktaş'ın öldürülmeden önce annesine "Türkiye'ye benim ölüm gelir" demesi de iddiaları güçlendirdi.

Yağmur Taktaş neden öldü, öldürüldü mü? Evinde ölü bulundu! Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

1996 yılında Adana'da doğan Yağmur Taktaş, Lise eğitimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Spora ve modaya ilgi duyduğu bilinen Taktaş, İşte Benim Stilim adlı yarışma programı ile ünlendi.

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