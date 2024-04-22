Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
11:51
Yağmur Taktaş neden öldü, öldürüldü mü? Evinde ölü bulundu! Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
İşte Benim Stilim adlı yarışmada ünlenen Yağmur Taktaş evinde ölü bulundu. ABD'de yaşadığı evde bulunan Taktaş'ın cenazesi memleketi Adana'ya getirilirken gözler şüpheler sevgilisine döndü. Sosyal medya hesabından eski yarışmacıyı takip edenler Yağmur Taktaş neden öldü, öldürüldü mü sorularına yanıt arıyor. Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F. radara girmiş durumda. Peki; Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?