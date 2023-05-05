İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 7'li masanın bir 'koalisyon' olduğu itirafı 6 ayda bir hükümetlerin düştüğü kaos ve kriz günlerini hafızalarda yeniden canlandırdı. "Koalisyon bir vaat değil tehdittir" diyen iş adamı Doğan Kasadolu "Bu ülkede CHP'nin ortak olduğu koalisyonlarla bankalar batırıldı, milletin birikimi yok edildi" dedi. Kasadolu ayrıca Erdoğan hükümetleri ile azınlıkların, inanç gruplarının hiç olmadığı kadar kıymetlendirildiğini eşit yurttaşlık bilincinin hakim olduğunun altını çizdi.