Kurulduğu günden bu yana çekişmeler ve belirsizliklerle boğuşarak yönetimde olmaları halinde Türkiye'yi adeta kaosa sürükleyeceğinin sinyallerini veren 7'li masanın bir koalisyon masası olduğunu bizzat ittifak ortağı İYİ Parti Meral Akşener itiraf etti. "Bizim yaptığımız bir koalisyondur ve vatandaş için en iyisi budur" diyen Akşener'e Yahudi iş adamı Doğan Kasadolu belgelerle karşılık verdi.

"Koalisyon bir vaat değil milleti tehdit etmektir" diyen Kasadolu bu yapının ekonomi başta olmak üzere birçok alanda bugün masal gibi gelen ama Türkiye'nin iliklerine kadar yaşadığı kaos günlerini geri getirmenin diğer adı olduğunu söyledi.