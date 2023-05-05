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Giriş Tarihi: 05.05.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 16:46

Yahudi iş adamı Kasadolu: Koalisyon vaat değil tehdittir! Bu ülke CHP koalisyonu eliyle tamamen batırıldı! İŞTE BELGESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 7'li masanın bir 'koalisyon' olduğu itirafı 6 ayda bir hükümetlerin düştüğü kaos ve kriz günlerini hafızalarda yeniden canlandırdı. "Koalisyon bir vaat değil tehdittir" diyen iş adamı Doğan Kasadolu "Bu ülkede CHP'nin ortak olduğu koalisyonlarla bankalar batırıldı, milletin birikimi yok edildi" dedi. Kasadolu ayrıca Erdoğan hükümetleri ile azınlıkların, inanç gruplarının hiç olmadığı kadar kıymetlendirildiğini eşit yurttaşlık bilincinin hakim olduğunun altını çizdi.

M. FATİH GEDİMAN
Yahudi iş adamı Kasadolu: Koalisyon vaat değil tehdittir! Bu ülke CHP koalisyonu eliyle tamamen batırıldı! İŞTE BELGESİ

Kurulduğu günden bu yana çekişmeler ve belirsizliklerle boğuşarak yönetimde olmaları halinde Türkiye'yi adeta kaosa sürükleyeceğinin sinyallerini veren 7'li masanın bir koalisyon masası olduğunu bizzat ittifak ortağı İYİ Parti Meral Akşener itiraf etti. "Bizim yaptığımız bir koalisyondur ve vatandaş için en iyisi budur" diyen Akşener'e Yahudi iş adamı Doğan Kasadolu belgelerle karşılık verdi.

"Koalisyon bir vaat değil milleti tehdit etmektir" diyen Kasadolu bu yapının ekonomi başta olmak üzere birçok alanda bugün masal gibi gelen ama Türkiye'nin iliklerine kadar yaşadığı kaos günlerini geri getirmenin diğer adı olduğunu söyledi.

Yahudi iş adamı Kasadolu: Koalisyon vaat değil tehdittir! Bu ülke CHP koalisyonu eliyle tamamen batırıldı! İŞTE BELGESİ

İşte Doğan Kasadolu'nun Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

BUNLAR LAFIN GELİŞİ DEĞİLDİR:
BANKALARIN İÇİ BOŞALTILIP MİLLETİN SIRTINA YÜKLENDİ!

Bakınız bu konunun muhteviyatı ülkemize 70 yıllık bir duraklama dönemi yaşatılmasından da anlatılacağı üzere saatler günler alır. Ancak kısa kısa izah etmeye çalışalım. Bunu gençler iyi dinlesin ve sahih kaynaklardan yakın geçmişimizi okuyarak duyduklarımızla karşılaştırsın. Bu ülkede devletin zirvesindeki isimlerin imzalarıyla bankaların içi boşaltıldı. Sonra da bu yük devletin omuzlarına bindirildi.

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Yahudi iş adamı Kasadolu: Koalisyon vaat değil tehdittir! Bu ülke CHP koalisyonu eliyle tamamen batırıldı! İŞTE BELGESİ

CHP'NİN ORTAK OLDUĞU KOALİSYON ÜLKEYİ BATIRDI

Devletin ödemek zorunda olduğu para kimin parası? Milletin. Yüz binlerce insanın hayatı, hayalleri o dönemin CHP'si olan SHP'nin ortağı olduğu koalisyonla yok edildi. Bunlar masal değil, lafın gelişi değildir. Burada atılan adımlarla ülke resmen batırıldı.

Yahudi iş adamı Kasadolu: Koalisyon vaat değil tehdittir! Bu ülke CHP koalisyonu eliyle tamamen batırıldı! İŞTE BELGESİ

28 ŞUBAT'IN TEMELİ CHP'Lİ KOALİSYON DÖNEMİNDE ATILDI

28 Şubat bu ülkenin yaşadığı en büyük ekonomik operasyondur. Bu büyük ve zamana yayılmış bir ekonomik darbedir. Temeli 1994'te atılmıştır. Her şey bir günde olup bitmedi. Bunun hazırlık aşaması vardı. Kimse sabah uyandığında darbe yapalım demedi.

Yahudi iş adamı Kasadolu: Koalisyon vaat değil tehdittir! Bu ülke CHP koalisyonu eliyle tamamen batırıldı! İŞTE BELGESİ

İŞTE ÜLKEYİ BATIRAN O İMZA

1994′te Tansu Çiller'in başbakanlığında o dönemin CHP'si olan SHP'nin de ortağı olduğu koalisyonda Süleyman Demirel, Tansu Çiller ve Murat Karayalçın görevdeyken çok önemli bir imza atıldı. Bankacılık sektörüne bir iş insanı olarak dünyanın hiçbir yerinde görmediğim bir garanti sistemi getirildi. Bankalardaki mevduata ve bankaların borcuna garanti sağlayan bir sistemdi bu. Dünyanın hiçbir ülkesinde bankadaki paraya devlet yüzde 100 güvence vermez.

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