Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı bekleniyor || Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

YALI ÇAPKINI 64. BÖLÜM ÖZETİ

Hattuç'un gelişi yalıdaki düzenin baştan aşağı değişeceğinin habercisidir. Halis Ağa'nın sonsuz desteğini arkasına alan Hattuç, otoritesini hissettirmeye başlarken, evdeki herkes diken üstündedir. Doktorundan öğrendiği bir gelişme İfakat'ı sarsarken, önemli bir karar için acele etmesi gerektiğini fark eder.