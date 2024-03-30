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Haberler Galeri Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı bekleniyor || Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 30.03.2024 00:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 00:29

Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı bekleniyor || Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Her cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Yalı Çapkını 64.bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin yeni bölümünde Seyra ve Ferit aşklarına kaldıkları yerden devam ederken Halis Ağa ve Hattuç Hala'nın evlenmesiyle konağın düzeni tamamen değişecektir. Peki Yalı Çapkını haftaya neler olacak? Suna ve Kaya boşanacak mı, Pelin ve Kaya aşkı devam edecek mi? İşte bu soruların cevabı için Star Tv ile Yalı Çapkını 65. bölüm fragman izle

Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı bekleniyor || Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Star TV'nin uzun soluklu dizilerinden olan yapımda, son bölümde gerçekleşenlerin ardından yeni bölümden ipucu verecek fragman için heyecan dorukta! İşte, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı

Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı bekleniyor || Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz.
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Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı bekleniyor || Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE

Yalı Çapkını dizisi son bölümü aşağıdaki linki kullanarak izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/64-bolum

Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı bekleniyor || Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

YALI ÇAPKINI 64. BÖLÜM ÖZETİ

Hattuç'un gelişi yalıdaki düzenin baştan aşağı değişeceğinin habercisidir. Halis Ağa'nın sonsuz desteğini arkasına alan Hattuç, otoritesini hissettirmeye başlarken, evdeki herkes diken üstündedir. Doktorundan öğrendiği bir gelişme İfakat'ı sarsarken, önemli bir karar için acele etmesi gerektiğini fark eder.

Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı bekleniyor || Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Evde kına hazırlıkları sürerken, misilleme bir saldırının gelebileceğinden şüphelenen Ferit, güvenlik önlemlerinin artırılmasını ister ve şüphelerinde haklı çıkar. Şirkette yeniden gücünü artırmak isteyen Orhan, sert adımlar atmaktan çekinmez.

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