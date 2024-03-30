Giriş Tarihi: 30.03.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
00:29
Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı bekleniyor || Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Her cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Yalı Çapkını 64.bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin yeni bölümünde Seyra ve Ferit aşklarına kaldıkları yerden devam ederken Halis Ağa ve Hattuç Hala'nın evlenmesiyle konağın düzeni tamamen değişecektir. Peki Yalı Çapkını haftaya neler olacak? Suna ve Kaya boşanacak mı, Pelin ve Kaya aşkı devam edecek mi? İşte bu soruların cevabı için Star Tv ile Yalı Çapkını 65. bölüm fragman izle