Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yalı Çapkını 66. bölüm fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler ortaya dökülüyor! Meğer Hattuç Hala...
Giriş Tarihi: 16.06.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 11:08

Yalı Çapkını 66. bölüm fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler ortaya dökülüyor! Meğer Hattuç Hala...

Cuma akşamlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 66. bölüm 2. fragmanı ile nefesleri kesti. Hattuç ve Halis'in günahlarının bedelinin Ferit ve Seyran'dan çıkarılması ve Seyran'ın işkence görürken yaşadığı acı, yakarışı, çırpınışı yeni bölüm fragmanına damgasını vururken diğer tarafta Ferit'in Seyran'ı çaresizce bulmaya çalışması tüyleri diken diken etti. İşte Yalı Çapkını 66. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar.

Yalı Çapkını 66. bölüm fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler ortaya dökülüyor! Meğer Hattuç Hala...

Yalı Çapkını 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük ilgiyle izlenilen Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran'ın işkence görürken yaşadığı acı, Ferit'in Seyran'ı çaresizce bulmaya çalışması yeni bölüm fragmanına damga vururken Şehmuz'la yakalanmasının ardından yalıdan kapı dışarı edilen İfakat'ın başına gelenler bir nebze de olsa diiznin sıkı takipçilerinin içine su serper. İşte Yalı Çakını 66. bölüm fragmanı.

Yalı Çapkını 66. bölüm fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler ortaya dökülüyor! Meğer Hattuç Hala...

Her Cuma akşamı Star TV'de seyirciyle buluşan Yalı Çapkını başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalı Çapkını 66. bölüm fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler ortaya dökülüyor! Meğer Hattuç Hala...

YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜMDE TÜM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR!

Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında tüm gerçekler ortaya çıkıyor.

Yalı Çapkını 66. bölüm fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler ortaya dökülüyor! Meğer Hattuç Hala...

FERİT HER ŞEYİ ÖĞRENİR!

Hatice'nin yıllar önce Mezide'ye yaptığını öğrenen Ferit dedesine bunun hesabını sorar. Ferit'in "Sizin günahlarınızın bedelini biz ödüyoruz, Seyran ödüyor!" diye tepki gösterdiği sahneler ve İfakat ile Şehmuz'un yakalanması dikkat çektiği yeni bölüm fragmanı tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yalı Çapkını 66. bölüm fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler ortaya dökülüyor! Meğer Hattuç Hala...

YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Yalı Çapkını 66. bölüm 2. fragmanını izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SON DAKİKA