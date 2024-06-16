Yalı Çapkını 66. bölüm fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler ortaya dökülüyor! Meğer Hattuç Hala...

FERİT HER ŞEYİ ÖĞRENİR!

Hatice'nin yıllar önce Mezide'ye yaptığını öğrenen Ferit dedesine bunun hesabını sorar. Ferit'in "Sizin günahlarınızın bedelini biz ödüyoruz, Seyran ödüyor!" diye tepki gösterdiği sahneler ve İfakat ile Şehmuz'un yakalanması dikkat çektiği yeni bölüm fragmanı tüm dikkatleri üzerine çekti.