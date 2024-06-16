Giriş Tarihi: 16.06.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
11:08
Yalı Çapkını 66. bölüm fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler ortaya dökülüyor! Meğer Hattuç Hala...
Cuma akşamlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 66. bölüm 2. fragmanı ile nefesleri kesti. Hattuç ve Halis'in günahlarının bedelinin Ferit ve Seyran'dan çıkarılması ve Seyran'ın işkence görürken yaşadığı acı, yakarışı, çırpınışı yeni bölüm fragmanına damgasını vururken diğer tarafta Ferit'in Seyran'ı çaresizce bulmaya çalışması tüyleri diken diken etti. İşte Yalı Çapkını 66. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar.