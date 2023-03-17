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Haberler Galeri Yapı denetim sorumlusu CHP'li Lütfü Savaş'ın "prensi" çıktı! SABAH, Rönesans Rezidans'ın yapı ruhsat kayıtlarına ulaştı
Giriş Tarihi: 17.03.2023 06:42 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 06:45

Yapı denetim sorumlusu CHP'li Lütfü Savaş'ın "prensi" çıktı! SABAH, Rönesans Rezidans'ın yapı ruhsat kayıtlarına ulaştı

"Cennetten bir kare" denilerek satılan ve yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın yapı ruhsatı kayıtlarına SABAH ulaştı. Binanın yapı denetim sorumluluğunu Ali Onur Çinçinoğlu'nun, zemin etüdünü ise Ebru Deniz'in yaptığı öğrenildi. Çinçinoğlu'nun uluslararası bir kongrede CHP'li Hatay Belediyesi'ni temsil eden heyette yer aldığı, CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Onursal Başkanı" olduğu Hatay Spor'da da kulüp görevlisi pozisyonunda olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Sait ÖZKAN
Yapı denetim sorumlusu CHP’li Lütfü Savaş’ın prensi çıktı! SABAH, Rönesans Rezidans’ın yapı ruhsat kayıtlarına ulaştı

SABAH, asrın felaketinin etkisinin en büyük görüldüğü yerlerden olan Hatay'da yıkımın simgeleri arasına giren Rönesans Rezidans'ın yapı ruhsat kayıtlarına ulaştı.

Yapı denetim sorumlusu CHP’li Lütfü Savaş’ın prensi çıktı! SABAH, Rönesans Rezidans’ın yapı ruhsat kayıtlarına ulaştı

SABAH'ın ulaştığı bilgi ve belgelere göre; binanın yapı denetim sorumluluğunu CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yakın bir isim olan Yetkin Yapı Denetim isimli şirketin sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu yürütüyordu.

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Yapı denetim sorumlusu CHP’li Lütfü Savaş’ın prensi çıktı! SABAH, Rönesans Rezidans’ın yapı ruhsat kayıtlarına ulaştı

Binanın zemin etüdünü ise Ebru Deniz gerçekleştirdi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, bu iki ismin ifadelerinin alınması için hazır edilmesi amacıyla emniyete talimat verdi.

Yapı denetim sorumlusu CHP’li Lütfü Savaş’ın prensi çıktı! SABAH, Rönesans Rezidans’ın yapı ruhsat kayıtlarına ulaştı

ÇİNÇİNOĞLU KAYIPLARA KARIŞTI

Harekete geçen güvenlik birimleri, soluğu Yetkin Yapı Denetim isimli şirket yetkilisi Ali Onur Çinçinoğlu'nun adreslerinde aldı. Çinçinoğlu'nun Antakya Hükümet Caddesi Samiye Dökmeci İşhanı'nda bulunan iş yerinin yıkılmış olduğunu tespit edildi.

Yapı denetim sorumlusu CHP’li Lütfü Savaş’ın prensi çıktı! SABAH, Rönesans Rezidans’ın yapı ruhsat kayıtlarına ulaştı

Çinçinoğlu'nun Defne İlçesi'ndeki ikametinin de depremden hasar gördüğü saptandı. Yapılan saha araştırmalarında, Ali Onur Çinçinoğlu'nun depremden sonraki günlerde eşyalarını alarak ayrıldığını, babasının Hatay'da bulunan ikametine gitmiş olabileceği bilgisine ulaştı.

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