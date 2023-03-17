Giriş Tarihi: 17.03.2023 06:42
Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
06:45
Yapı denetim sorumlusu CHP'li Lütfü Savaş'ın "prensi" çıktı! SABAH, Rönesans Rezidans'ın yapı ruhsat kayıtlarına ulaştı
"Cennetten bir kare" denilerek satılan ve yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın yapı ruhsatı kayıtlarına SABAH ulaştı. Binanın yapı denetim sorumluluğunu Ali Onur Çinçinoğlu'nun, zemin etüdünü ise Ebru Deniz'in yaptığı öğrenildi. Çinçinoğlu'nun uluslararası bir kongrede CHP'li Hatay Belediyesi'ni temsil eden heyette yer aldığı, CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Onursal Başkanı" olduğu Hatay Spor'da da kulüp görevlisi pozisyonunda olduğu ortaya çıktı.