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Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:36

YARGI bu hafta yok mu, neden yok? Kanal D dizisi Yargı yeni bölüm ne zaman, ayın kaçında? 89. bölüm için geri sayım!

Kanal D ekranlarının dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki dizisi Yargı bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları yanıt arıyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yeni bölümü merakla beklenen yapım için Kanal D yayın akışı Pazar listesi dizinin sıkı takipçileri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı yok mu, neden yok? İşte, 7 Nisan 2024 Kanal D yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...

YARGI bu hafta yok mu, neden yok? Kanal D dizisi Yargı yeni bölüm ne zaman, ayın kaçında? 89. bölüm için geri sayım!

Yargı bu hafta var mı yok mu soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i başrolde buluşturan dizi, son olarak 88. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki yapımın yeni bölümü merakla beklenirken kanaldan flaş bir açıklama geldi. Bu kapsamda izleyiciler 7 Nisan 2024 Kanal D yayın akışı Pazar listesi kontrollerine başladı. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı, yok mu, neden yok? İşte, 7 Nisan 2024 Kanal D yayın akışı ile detaylı bilgiler…

YARGI bu hafta yok mu, neden yok? Kanal D dizisi Yargı yeni bölüm ne zaman, ayın kaçında? 89. bölüm için geri sayım!

YARGI BU HAFTA VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, bayram tatili nedeniyle 7 Nisan 2024 Pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmedi.

Onun yerine saat 20.00'de yabancı film Titanik yayına verildi.

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YARGI bu hafta yok mu, neden yok? Kanal D dizisi Yargı yeni bölüm ne zaman, ayın kaçında? 89. bölüm için geri sayım!

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı 89. Bölüm yayın tarihi ile ilgili Kanal D sitesi üzerinden izleyicilere bilgi verildi.

Kanal tarafından yapılan paylaşıma göre; Yargı dizisi 14 Nisan 2024 Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

YARGI bu hafta yok mu, neden yok? Kanal D dizisi Yargı yeni bölüm ne zaman, ayın kaçında? 89. bölüm için geri sayım!

YARGI 89. BÖLÜM ÖZETİ

Yargı 89. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Tuğçe'yi bu hale getirenleri bulan Eren, adaleti kendi elleriyle sağlamaya çalışır. Diğer taraftan Tuğçe'yi tanınmaz hale getirenler, Tuğçe'nin konuşma ihtimaline karşı onu öldürmek isterler.

Tuğçe hastanede yaşam mücadelesi verirken, Eren Tuğçe'yi darp edenlerle yüzleşir ve iki tarafta birbirlerine silah çeker. Peki, Eren vuruldu mu?

Bu sorunun yanıtı yeni bölümde belli olacak.

YARGI bu hafta yok mu, neden yok? Kanal D dizisi Yargı yeni bölüm ne zaman, ayın kaçında? 89. bölüm için geri sayım!

KANAL D YAYIN AKIŞI | 7 NİSAN 2024 PAZAR

06:50 Küçük Bey

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Gırgıriye'de Cümbüş

16:30 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Titanik

00:00 Yargı (Tekrar)

02:30 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)

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