Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:36
YARGI bu hafta yok mu, neden yok? Kanal D dizisi Yargı yeni bölüm ne zaman, ayın kaçında? 89. bölüm için geri sayım!
Kanal D ekranlarının dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki dizisi Yargı bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları yanıt arıyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yeni bölümü merakla beklenen yapım için Kanal D yayın akışı Pazar listesi dizinin sıkı takipçileri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı yok mu, neden yok? İşte, 7 Nisan 2024 Kanal D yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...