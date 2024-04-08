YARGI bu hafta yok mu, neden yok? Kanal D dizisi Yargı yeni bölüm ne zaman, ayın kaçında? 89. bölüm için geri sayım!

Yargı bu hafta var mı yok mu soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i başrolde buluşturan dizi, son olarak 88. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki yapımın yeni bölümü merakla beklenirken kanaldan flaş bir açıklama geldi. Bu kapsamda izleyiciler 7 Nisan 2024 Kanal D yayın akışı Pazar listesi kontrollerine başladı. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı, yok mu, neden yok? İşte, 7 Nisan 2024 Kanal D yayın akışı ile detaylı bilgiler…