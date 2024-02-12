Giriş Tarihi: 12.02.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
06:20
Yargıda FETÖ tehlikesi büyüyor! HSK itiraz etti, Danıştay gündeme bile almadı: 450 isim yeniden göreve
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nca (HSK) FETÖ iddialarıyla meslekten atılan hakim ve savcıların meslekten çıkarma kararının iptali için Danıştay'a açtığı davalarda skandal karar çıkmıştı. Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, bir de bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay'ın vermiş olduğu iptal kararlarını temyiz ederken, itirazların Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme dahi alınmadığı öğrenildi.