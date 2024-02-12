Yargıda FETÖ tehlikesi büyüyor! HSK itiraz etti, Danıştay gündeme bile almadı: 450 isim yeniden göreve

Hakimler ve Savcılar Kurulu, İdari Yargılama Usulü Kanununa göre Danıştay'ın göreve iade kararlarını 30'uncu gün sonunda uygularken, söz konusu iade kararlarına da itiraz etmişti. Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği isimler arasında FETÖ ile irtibat ve iltisakı HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları, tanık beyanları, ByLock yazışma içerikleri, emniyet analiz raporları ile tespit edilen birçok ismin yer alması dikkat çekerken, itirazların Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme dahi alınmadığı öğrenildi.