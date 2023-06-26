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Haberler Galeri Yargıtay'dan 25 Aralık kumpasına 'darbe' tescili! Amaç, mevcut hükümeti ve Erdoğan'ı devirmekti
Giriş Tarihi: 26.06.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 07:06

Yargıtay'dan 25 Aralık kumpasına 'darbe' tescili! Amaç, mevcut hükümeti ve Erdoğan'ı devirmekti

Son dakika haberi: Yargıtay'da terör davalarının incelemesini yapan 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 25 Aralık kumpas soruşturması hakkında kesin kararı verdi. İlk derece mahkemenin, aralarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıkların da bulunduğu 65 sanık hakkında verdiği ağır müebbet hapis cezaları ile çeşitli suçlardan verilen cezaları onayan yüksek mahkeme, 25 Aralık kumpasının hükümete darbe olduğunu tescilledi.

İLKER TURAK
Yargıtay’dan 25 Aralık kumpasına ’darbe’ tescili! Amaç, mevcut hükümeti ve Erdoğan’ı devirmekti

Yargıtay'da terör davalarının incelemesini yapan 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 25 Aralık kumpas soruşturması hakkında kesin kararı verdi. Yargıtay, 17 Aralık ve 25 Aralık sanıklarının eylemlerinin ve hizmet ettikleri amaçların benzer ve aynı olduğuna dikkat çekerek, sanıkların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırma saikiyle hareket ettiklerini bildirdi.

Yargıtay’dan 25 Aralık kumpasına ’darbe’ tescili! Amaç, mevcut hükümeti ve Erdoğan’ı devirmekti

Yargıtay, amaçlarının direnç oluşturduğunu kabul ettikleri kişi ve kurumları etkisizleştirmek ve ortadan kaldırmak, bu amaçla pek çok operasyon ve denemeden sonra operasyonlarını en büyük direnç noktası olarak gördükleri mevcut hükumete çevirdiklerini vurguladı.

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Yargıtay’dan 25 Aralık kumpasına ’darbe’ tescili! Amaç, mevcut hükümeti ve Erdoğan’ı devirmekti

Kararda, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yargı ve emniyetteki mensupları eliyle hükûmeti yıkma kastı ile 25 Aralık darbe girişiminin uygulamaya konulduğu, 17 Aralık darbe girişiminin etkileri devam ederken kamuoyu nezdinde oluşturulan yolsuzluk algısını devam ettirmek amacıyla örgüt mensubu Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından ikinci operasyon için düğmeye basıldığı belirtildi.

Yargıtay’dan 25 Aralık kumpasına ’darbe’ tescili! Amaç, mevcut hükümeti ve Erdoğan’ı devirmekti

Örgüt mensuplarınca emniyet ve yargıyı adeta silah şeklinde kullanarak hazırlanan ve operasyona dönüştürülen soruşturmada; 61'inci hükümetin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet üyeleri ve milletvekillerinin hedef şahıslarla yaptığı görüşmelerin tape haline getirildiği, böylelikle Başbakan ve 61'nci Hükûmet üyelerinin belli bir organizasyon dâhilinde rüşvet ve yolsuzluğa bulaştıkları, kamu ihalelerine fesat karıştırdıkları, El Kaide terör örgütüne yardım ettikleri yönünde ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde aleyhte ve olumsuz algı oluşturulabilmek için sözde delil toplama biriktirme sürecine giriştikleri belirtildi.

Yargıtay’dan 25 Aralık kumpasına ’darbe’ tescili! Amaç, mevcut hükümeti ve Erdoğan’ı devirmekti

Ayrıca, "ikinci dalga" olarak adlandırılan 25 Aralık darbe girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükûmetini itibarsızlaştırmak, soruşturmada şüpheli yapılan Yasin El Kadı üzerinden El-Kaide terör örgütüne yardım edildiği görüntüsü vererek uluslararası yargı organları nezdinde hukuki ve cezai sorumluluk altına sokmak için sözde soruşturma işlemleri gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

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