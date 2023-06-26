Giriş Tarihi: 26.06.2023 07:04
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
07:06
Yargıtay'dan 25 Aralık kumpasına 'darbe' tescili! Amaç, mevcut hükümeti ve Erdoğan'ı devirmekti
Son dakika haberi: Yargıtay'da terör davalarının incelemesini yapan 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 25 Aralık kumpas soruşturması hakkında kesin kararı verdi. İlk derece mahkemenin, aralarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıkların da bulunduğu 65 sanık hakkında verdiği ağır müebbet hapis cezaları ile çeşitli suçlardan verilen cezaları onayan yüksek mahkeme, 25 Aralık kumpasının hükümete darbe olduğunu tescilledi.