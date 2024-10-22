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Haberler Galeri Yarım asırlık şeytani plan milli irade duvarına çarptı! İşte teröristbaşı Gülen'in ihanet defterinden notlar
Giriş Tarihi: 22.10.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 06:32

Yarım asırlık şeytani plan milli irade duvarına çarptı! İşte teröristbaşı Gülen'in ihanet defterinden notlar

Müslümanların dini duygularını sömürerek, modern bir haşhaşi imparatorluğu kuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldü. Terör örgütüne yakın hesaplar, Pensilvanya iblisinin öldüğünü resmi sayfalarından duyurmak zorunda kaldı. Onlarca yıl boyunca, İslam'ın emir ve yasaklarını kendine göre değiştirerek, önce dinler arası diyalog zırvasını ortaya atan Gülen, yaşadığı süreç boyunca hem İslam'a hem de Türkiye Cumhuriyeti devletine akıl almaz ihanetlerde bulundu. İşte FETÖ'nün günah galerisinden bazı örnekler...

HARUN SEKMEN
Yarım asırlık şeytani plan milli irade duvarına çarptı! İşte teröristbaşı Gülen’in ihanet defterinden notlar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün resmi hesaplarında yapılan paylaşımla öldüğünün duyurulmasının ardından geriye, yarım asrı aşkın bir ihanetin izleri kaldı. Ermeni soykırımının kabülünden, dinler arası diyalog fitnesine, Papa'nın elini öpmesinden, devlet içinde paralel yapı kurmasına, MİT Tırları ihanetinden, 17-25 Aralık yargı kumpasına ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar uzanan geniş bir hainlik ağının elebaşı olan Gülen, İslam dinini de içini boşaltmak için her türlü çarpıtmayı yapmaktan geri durmadı.

Yarım asırlık şeytani plan milli irade duvarına çarptı! İşte teröristbaşı Gülen’in ihanet defterinden notlar

ERMENİ SOYKIRIMINI KABUL ETTİ
27 Nisan 1941 yılında Erzurum'da doğan Fetullah Gülen, örgütünün temellerini 1960 yıllarının başında İzmir'de attı. Sıradan bir vaiz olan Gülen, daha o yıllarda, Türkiye karşıtı mihraklarla yakın ilişki içerisinde oldu. 6 Mayıs 1965 yılında Ermeni Patriği Şinork Kalustyan'a yazdığı ve Türkiye'yi Ermenilere karşı soykırım yapmakla suçladığı ihanet mektubunda, "1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımını lanetle yâd etmeden geçemeyeceğim. Öldürülen katledilen insanların içerisinde ne kadar büyük insanların bulunduğunu derin bir hassasiyetle okuyor, onları saygı ile anıyorum" ifadelerini kullandı.

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Yarım asırlık şeytani plan milli irade duvarına çarptı! İşte teröristbaşı Gülen’in ihanet defterinden notlar

PAPA'YA MEKTUP
9 Şubat 1998 tarihinde Vatikan lideri Papa 2. John Paul'e bir mektup kaleme alarak, "Üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların dünyayı daha iyi yaşanabilir bir mekan kılma yolundaki kutsal misyonumuzu tam manasıyla bilen halkından size en içten selamları getirdik. Yoğun gündeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zati alilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

Yarım asırlık şeytani plan milli irade duvarına çarptı! İşte teröristbaşı Gülen’in ihanet defterinden notlar

YETMEDİ PAPA'NIN ELİNİ ÖPTÜ
FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen, 1998'de dönemin Papa'sı 2. Jean Paul ile baş başa görüştü. Fethullah Gülen'in yanındakiler, Papa'nın elini öptü. FETÖ, ABD istihbaratı CIA'nın başlattığı "dinler arası diyalog" projesi kapsamında, Papa ve Amerika'daki Evanjelist gruplar ile birlikte çalıştı.

Yarım asırlık şeytani plan milli irade duvarına çarptı! İşte teröristbaşı Gülen’in ihanet defterinden notlar

BAŞÖRTÜSÜNE FÜRÜAT DEDİ
28 Şubat sürecinde, başörtülü kızlar, okullara alınmadığında, zihinlerini yıkadığı haşhaşilerine başınızı açıon talimatı verdi. Bununla da yetinmeyen FETÖ elebaşı, başörtüsüne yönelik, gereksiz anlamına gelen fürüat tabirini kullandı.

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