Yarım asırlık şeytani plan milli irade duvarına çarptı! İşte teröristbaşı Gülen’in ihanet defterinden notlar

ERMENİ SOYKIRIMINI KABUL ETTİ

27 Nisan 1941 yılında Erzurum'da doğan Fetullah Gülen, örgütünün temellerini 1960 yıllarının başında İzmir'de attı. Sıradan bir vaiz olan Gülen, daha o yıllarda, Türkiye karşıtı mihraklarla yakın ilişki içerisinde oldu. 6 Mayıs 1965 yılında Ermeni Patriği Şinork Kalustyan'a yazdığı ve Türkiye'yi Ermenilere karşı soykırım yapmakla suçladığı ihanet mektubunda, "1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımını lanetle yâd etmeden geçemeyeceğim. Öldürülen katledilen insanların içerisinde ne kadar büyük insanların bulunduğunu derin bir hassasiyetle okuyor, onları saygı ile anıyorum" ifadelerini kullandı.