Giriş Tarihi: 22.10.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024
06:32
Yarım asırlık şeytani plan milli irade duvarına çarptı! İşte teröristbaşı Gülen'in ihanet defterinden notlar
Müslümanların dini duygularını sömürerek, modern bir haşhaşi imparatorluğu kuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldü. Terör örgütüne yakın hesaplar, Pensilvanya iblisinin öldüğünü resmi sayfalarından duyurmak zorunda kaldı. Onlarca yıl boyunca, İslam'ın emir ve yasaklarını kendine göre değiştirerek, önce dinler arası diyalog zırvasını ortaya atan Gülen, yaşadığı süreç boyunca hem İslam'a hem de Türkiye Cumhuriyeti devletine akıl almaz ihanetlerde bulundu. İşte FETÖ'nün günah galerisinden bazı örnekler...