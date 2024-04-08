BORSA BUGÜN AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri

8 NİSAN BORSA AÇIK MI KAPALI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

9 günlük idari izin sadece kamu çalışanlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla özel sektör bankaları 9 Nisan 2024 Salı günü öğlene kadar açık olacak.

Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

Buna göre Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi tam gün. Ramazan Bayramı arifesinde yani 9 Nisan Salı günü ise öğlen saat 13:00'e kadar işlem görmeye devam edecek. Bayram süresince ve geride kalan sürelerde ise BIST 100 kapalı olacak.