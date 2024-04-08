Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:37
BORSA BUGÜN AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri
Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Bayram tatili ise 9 gün olarak belirlendi. Bu sebeple Borsa İstanbul'da hisse ve fonu olan yatırımcılar Pazartesi günü işlem yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Yarın borsa açık mı kapalı mı soruları yanıt arıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günleri öncesine denk gelen günler için Borsa İstanbul çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 8 Nisan Pazartesi yarın Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu, yarım gün mü? İşte cevaplar…