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Haberler Galeri BORSA BUGÜN AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:37

BORSA BUGÜN AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Bayram tatili ise 9 gün olarak belirlendi. Bu sebeple Borsa İstanbul'da hisse ve fonu olan yatırımcılar Pazartesi günü işlem yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Yarın borsa açık mı kapalı mı soruları yanıt arıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günleri öncesine denk gelen günler için Borsa İstanbul çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 8 Nisan Pazartesi yarın Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu, yarım gün mü? İşte cevaplar…

BORSA BUGÜN AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri

Yarın Borsa İstanbul saat kaça kadar açık sorusu yanıt arıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı, 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. 9 günlük bayram tatili ise Cuma günü mesai bitiminin ardından başladı. Bu noktada ''Yarın borsa açık mı kapalı mı, yarım gün mü?'' soruları hisse sahipleri ve yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Borsa İstanbul çalışma saatleri kurum tarafından yayımlanan resmi tatil günleri takvimi ile belli oldu. Peki, 8 Nisan Pazartesi yarın borsa açık mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar…

BORSA BUGÜN AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri

8 NİSAN PAZARTESİ RESMİ TATİL Mİ?

Yılın ilk dini bayramı Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı öncesindeki 8-9 Nisan 2024 tarihleri kamu çalışanları için idari izin kapsamına alındı.

Bu sebeple 8 Nisan pazartesi günü ve 9 Nisan salı günü idari izin kapsamında kapalı olacak yerler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Peki, yarın borsa açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu?

İşte 8 Nisan Borsa İstanbul çalışma saatleri 2024...

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BORSA BUGÜN AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri

8 NİSAN BORSA AÇIK MI KAPALI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

9 günlük idari izin sadece kamu çalışanlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla özel sektör bankaları 9 Nisan 2024 Salı günü öğlene kadar açık olacak.

Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

Buna göre Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi tam gün. Ramazan Bayramı arifesinde yani 9 Nisan Salı günü ise öğlen saat 13:00'e kadar işlem görmeye devam edecek. Bayram süresince ve geride kalan sürelerde ise BIST 100 kapalı olacak.

BORSA BUGÜN AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle BİST Borsa İstanbul özel bankalar gibi kapalı olacağından hizmet veremeyecek.

Buna göre 10-11-12-13-14 Nisan Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri borsada işlem yapılamayacak.

BORSA BUGÜN AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü yeniden işlem görmeye başlayacak

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