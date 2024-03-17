Yarın Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü: Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale

2022'de 'Bir Yanımız Hep Çanakkale', 2023'te 'Ruhumuzda Var' temalarıyla yapılan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri, bu yıl 'Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale' temasıyla gerçekleştirilecek. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca yürütülen etkinlikleri kapsamında Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören düzenlenecek.