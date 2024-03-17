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Haberler Galeri Yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü: Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale
Giriş Tarihi: 17.03.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 07:34

Yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü: Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale

Yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü... Yüz binlerce şehit veren ancak Çanakkale Boğazı'ndan işgalci kuvvetlere ait gemilerin geçmesine izin vermeyen Türk milleti, bundan tam 109 yıl önce 18 Mart 1915'te eşi görülmemiş bir zafer kazandı. Türk milletinin tarihi dönem noktalarından biri olan şanlı zaferin 109. yıl dönümü, yurt genelinde yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Düzenlenecek anma programlarında vatan uğruna can veren şehitler saygı ve minnetle anılacak.

BETÜL USTA
Yarın Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü: Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale

Yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü... Yüz binlerce şehit veren ancak Çanakkale Boğazı'ndan işgalci kuvvetlere ait gemilerin geçmesine izin vermeyen Türk milleti, bundan tam 109 yıl önce 18 Mart 1915'te eşi görülmemiş bir zafer kazandı. Türk milletinin tarihi dönem noktalarından biri olan şanlı zaferin 109. yıl dönümü, yurt genelinde yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Düzenlenecek anma programlarında vatan uğruna can veren şehitler saygı ve minnetle anılacak.

Yarın Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü: Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale

2022'de 'Bir Yanımız Hep Çanakkale', 2023'te 'Ruhumuzda Var' temalarıyla yapılan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri, bu yıl 'Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale' temasıyla gerçekleştirilecek. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca yürütülen etkinlikleri kapsamında Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören düzenlenecek.

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Yarın Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü: Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale

Etkinlikler kapsamında Deniz Kuvvetleri yüzer unsurları ile Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirecek. SOLOTÜRK ise gösteri uçuşu yapacak. Dün törenler için son provalar yapıldı.

Yarın Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü: Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı aralarında TCG Anadolu'nun da yer aldığı savaş gemileri Şehitler Abidesi'nin önünden geçti.

Yarın Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü: Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale

SOLOTÜRK ise Çanakkale Şehitler Abidesi çevresinde prova uçuşu yaptı. Askerler yürüyüş ve marş provalarını yaptı.

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