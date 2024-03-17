Giriş Tarihi: 17.03.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
07:34
Yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü: Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale
Yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü... Yüz binlerce şehit veren ancak Çanakkale Boğazı'ndan işgalci kuvvetlere ait gemilerin geçmesine izin vermeyen Türk milleti, bundan tam 109 yıl önce 18 Mart 1915'te eşi görülmemiş bir zafer kazandı. Türk milletinin tarihi dönem noktalarından biri olan şanlı zaferin 109. yıl dönümü, yurt genelinde yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Düzenlenecek anma programlarında vatan uğruna can veren şehitler saygı ve minnetle anılacak.