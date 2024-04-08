Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:38
BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, kaça kadar? İşte çalışma saatleri
Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Bayram tatili ise 9 gün olarak belirlendi. Bu sebeple paket bekleyenler veya göndermek isteyen kişiler Pazartesi günü kargoların dağıtım yapıp yapmadığını merak ediyor. Yarın kargolar açık mı kapalı mı, tatil mi soruları yanıt arıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günleri öncesine denk gelen günler için kargoların çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 8 Nisan Pazartesi yarın kargolar kaça kadar açık, PTT çalışıyor mu, yarım gün mü? İşte; 8 Nisan Pazartesi günü MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT açık mı, dağıtım yapıyor mu sorularının cevapları…