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Haberler Galeri BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, kaça kadar? İşte çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:38

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, kaça kadar? İşte çalışma saatleri

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Bayram tatili ise 9 gün olarak belirlendi. Bu sebeple paket bekleyenler veya göndermek isteyen kişiler Pazartesi günü kargoların dağıtım yapıp yapmadığını merak ediyor. Yarın  kargolar açık mı kapalı mı, tatil mi soruları yanıt arıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günleri öncesine denk gelen günler için kargoların çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 8 Nisan Pazartesi yarın kargolar kaça kadar açık, PTT çalışıyor mu, yarım gün mü? İşte; 8 Nisan Pazartesi günü MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT açık mı, dağıtım yapıyor mu sorularının cevapları…

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, kaça kadar? İşte çalışma saatleri

Yarın kargolar açık mı kapalı mı soruları yanıt aramaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı, 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. 9 günlük bayram tatili ise Cuma günü mesai bitiminin ardından başladı. Bu noktada PTT ve kargoların çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Konuya dair firma açıklamaları bayram öncesi paket bekleyenler ve paket göndermek isteyenler tarafından sorgulanıyor. 8 Nisan 2024 Pazartesi yarın kargolar kaça kadar açık, dağıtım yapıyor mu soruları yanıt arıyor. Açıklama gelmeyen firmalar için önceki bayram süreçlerine göz atılıyor. Peki, Yarın kargolar tatil mi, çalışıyor mu, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT dağıtım yapıyor mu? İşte, detaylar…

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, kaça kadar? İşte çalışma saatleri

8 NİSAN PAZARTESİ RESMİ TATİL Mİ?

Yılın ilk dini bayramı Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı öncesindeki 8-9 Nisan 2024 tarihleri kamu çalışanları için idari izin kapsamına alındı.

Bu sebeple 8 Nisan pazartesi günü ve 9 Nisan salı günü idari izin kapsamında kapalı olacak yerler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Peki, yarın kargolar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT Kargo dağıtım yapacak mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

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BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, kaça kadar? İşte çalışma saatleri

8 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

9 günlük idari izin sadece kamu çalışanlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla PTT kargo ve şubeleri devlet kurumu olduğundan 8-9 Nisan'da hizmet vermeyecek. Ancak özel kargo şirketleri çalışacak.

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, kaça kadar? İşte çalışma saatleri

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU, PTT TATİL Mİ?

Kargolar, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde kapalı olacak.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 15 Nisan 2024 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

PTT kamu kurumu olduğundan resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir. Bu sebeple PTT Kargo Bayram boyunca çalışmayacak.

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, kaça kadar? İşte çalışma saatleri

Ancak bazı kargo firmalarının çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle firmaların müşteri hizmetlerine bağlanarak teslimat yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirsiniz.

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