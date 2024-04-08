BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 8 Nisan Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, kaça kadar? İşte çalışma saatleri

Yarın kargolar açık mı kapalı mı soruları yanıt aramaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı, 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. 9 günlük bayram tatili ise Cuma günü mesai bitiminin ardından başladı. Bu noktada PTT ve kargoların çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Konuya dair firma açıklamaları bayram öncesi paket bekleyenler ve paket göndermek isteyenler tarafından sorgulanıyor. 8 Nisan 2024 Pazartesi yarın kargolar kaça kadar açık, dağıtım yapıyor mu soruları yanıt arıyor. Açıklama gelmeyen firmalar için önceki bayram süreçlerine göz atılıyor. Peki, Yarın kargolar tatil mi, çalışıyor mu, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT dağıtım yapıyor mu? İşte, detaylar…