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Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:21

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Seçim sonrası 1 Nisan 2024 Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?

Mahalli İdareler Seçimleri 31 Mart Pazar günü 81 ilde günün erken saatleri itibarıyla başladı. Her seçim döneminde, oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılıyor. Oy kullanma işlemlerinin 17.00'da sona ermesinin ardından geç vakitlere kadar oy sayma işlemleri devam edecek. Peki, 1 Nisan 2024 yarın okullar tatil mi, idari izin kimleri kapsayacak? İşte, MEB açıklaması ile seçim sonrası okulların durumu.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Seçim sonrası 1 Nisan 2024 Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?

1 Nisan'da okulların tatil olup olmadığı milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı.31 Mart Yerel seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılacak olması nedeniyle, okulların bir sonraki güne hazır olup olmayacağı araştırılıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Nisan tarihinde okulların durumu ile ilgili karar kamuyu ile paylaşıldı. Peki, seçimden sonraki gün 1 Nisan 2024 Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı yok mu, kimler çalışmayacak?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Seçim sonrası 1 Nisan 2024 Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?

1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Nisan tarihinde okulların tatil olması kararı alındı. Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda Eğitim kurumlarının 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genl Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde olduğu hatırlatıldı.

Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.

Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" denildi

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Seçim sonrası 1 Nisan 2024 Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?

SEÇİM SONRASI ÖĞRETMENLER İZİNLİ Mİ?

Sandık kurullarında görev alan kamu personelleri için alınan karar duyuruldu. Seçimlerde sandık görevlisi, sandık başkanı, bina sorumlusu gibi görevlerde bulunan memurlar idari izinli sayılacak. 31 Mart yerel seçimlerinde tüm öğretmenler idari izinli sayılmayacak. İdari izin kapsamında olması için öğretmenlerin yerel seçimlerde görev alması gerekmektedir. Seçimlerde görev alacak memurlar, seçim görevlerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Seçim sonrası 1 Nisan 2024 Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?

1 NİSAN PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Seçim sonrası 1 Nisan 2024 Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?
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