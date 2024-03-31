YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Seçim sonrası 1 Nisan 2024 Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?

1 Nisan'da okulların tatil olup olmadığı milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı.31 Mart Yerel seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılacak olması nedeniyle, okulların bir sonraki güne hazır olup olmayacağı araştırılıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Nisan tarihinde okulların durumu ile ilgili karar kamuyu ile paylaşıldı. Peki, seçimden sonraki gün 1 Nisan 2024 Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı yok mu, kimler çalışmayacak?