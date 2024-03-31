Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
11:21
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Seçim sonrası 1 Nisan 2024 Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?
Mahalli İdareler Seçimleri 31 Mart Pazar günü 81 ilde günün erken saatleri itibarıyla başladı. Her seçim döneminde, oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılıyor. Oy kullanma işlemlerinin 17.00'da sona ermesinin ardından geç vakitlere kadar oy sayma işlemleri devam edecek. Peki, 1 Nisan 2024 yarın okullar tatil mi, idari izin kimleri kapsayacak? İşte, MEB açıklaması ile seçim sonrası okulların durumu.