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Haberler Galeri 'Yavaş' belediyecilik yine sahnede! Dev proje çürüyor esnaf kan ağlıyor
Giriş Tarihi: 30.10.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 10:46

'Yavaş' belediyecilik yine sahnede! Dev proje çürüyor esnaf kan ağlıyor

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti döneminde yapımına başlanan ve yüzde 80'i bitirilmiş olan Hacı Bayram-ı Veli dolmuş duraklarını 7 yıldır bitiremediği ortaya çıktı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek konuyla ilgili SABAH'a konuştu Yavaş yönetimine seslendi. ''AK Parti nefretinizi bir kenara bırakın yapılan hizmetlere sahip çıkın'' dedi.

TOLGA ÖZLÜ
’Yavaş’ belediyecilik yine sahnede! Dev proje çürüyor esnaf kan ağlıyor

AK Parti döneminde Hacı Bayram- Veli Camii çevresindeki dolmuş esnafını ve vatandaşı rahatlatmak adına toplu durak projesi yapımına başlanmıştı. Altı otopark üstü müze olarak tasarlanan projenin %80'i AK Parti döneminde bitirildi. Ancak göreve gelen yavaş yönetimi projeyi devam ettirme adına tek bir tuğla dahi koymadı.

’Yavaş’ belediyecilik yine sahnede! Dev proje çürüyor esnaf kan ağlıyor

Bölgedeki dolmuş esnafı durak sorununun kargaşaya neden olduğunu belirtirken, vatandaşlar da projenin bir an önce bitirilmesini istiyorlar. 7 yıldır atıl halde duran proje, Yavaş döneminde yarım kalan ve kaderine terk edilen bir çok proje ile aynı kaderi paylaşıyor.

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’Yavaş’ belediyecilik yine sahnede! Dev proje çürüyor esnaf kan ağlıyor

"AK PARTİ DÜŞMANLIĞINIZI BİR KENARA BIRAKIN YAPILAN HİZMETLERE SAHİP ÇIKIN"

Konu ile SABAH'a açıklamalarda bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Yavaş yönetimine seslendi. ''AK Parti nefretinizi bir kenara bırakın yapılan hizmetlere sahip çıkın'' dedi. Gökçek ayrıca, '' %80'i Ak Parti döneminde bitmiş olan Hacı Bayram dolmuş durakları maalesef sayın Mansur Yavaş döneminde en ufak ilerleme kaydetmedi. Vatandaş mağdur, esnaf mağdur.

’Yavaş’ belediyecilik yine sahnede! Dev proje çürüyor esnaf kan ağlıyor

Mansur Yavaş'ın yapılanları durdurma yönünde maalesef bir hareket tarzı var. Biliyorsunuz Anka Parkı heba etti, yıkılmak üzere bir hale getirdi. Bundan daha kısa bir süre önce açılan buz pateni yıllarca kapalı kaldı.

’Yavaş’ belediyecilik yine sahnede! Dev proje çürüyor esnaf kan ağlıyor

Yine aynı şekilde bugün de görüyorsunuz bizim dolmuş duraklarımızın olduğu yer 7 yıldır çivi çakılmadan maalesef duruyor. Sayın Mansur Yavaş AK Parti düşmanlığınızı bir kenara bırakın. Vatandaş için ortak akıl noktasında birleşelim ve şehrimize kazandırdığımız hizmetlere sahip çıkın.

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