’Yavaş’ belediyecilik yine sahnede! Dev proje çürüyor esnaf kan ağlıyor

Bölgedeki dolmuş esnafı durak sorununun kargaşaya neden olduğunu belirtirken, vatandaşlar da projenin bir an önce bitirilmesini istiyorlar. 7 yıldır atıl halde duran proje, Yavaş döneminde yarım kalan ve kaderine terk edilen bir çok proje ile aynı kaderi paylaşıyor.