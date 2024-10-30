Giriş Tarihi: 30.10.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024
10:46
'Yavaş' belediyecilik yine sahnede! Dev proje çürüyor esnaf kan ağlıyor
CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti döneminde yapımına başlanan ve yüzde 80'i bitirilmiş olan Hacı Bayram-ı Veli dolmuş duraklarını 7 yıldır bitiremediği ortaya çıktı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek konuyla ilgili SABAH'a konuştu Yavaş yönetimine seslendi. ''AK Parti nefretinizi bir kenara bırakın yapılan hizmetlere sahip çıkın'' dedi.