Giriş Tarihi: 21.01.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
06:51
Yavaş’ın asgari ücret algısı çöktü! Belediye işçilerine 18 bin lira maaş verdiği ortaya çıktı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücreti eleştirerek, "İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Yavaş'ın kendi belediye personeline ödediği maaş, bu eleştirileriyle çelişti. Ortaya çıkan maaş pusulasında Yavaş'ın kendi işçisine çıplak maaş olarak 18 bin 392,76 TL ödediği ortaya çıktı. Konser organizasyonlarına milyonlar harcarken işçileri beğenmediği asgari ücretin altına çalıştıran ABB Başkanı Yavaş'ın uygulamaları ve söylemleri arasındaki çelişki tartışmaları da beraberinde getirdi.