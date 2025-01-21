Yavaş’ın asgari ücret algısı çöktü! Belediye işçilerine 18 bin lira maaş verdiği ortaya çıktı

SÖYLEMLE EYLEM ÇELİŞİYOR

Mansur Yavaş'ın, "dar gelirlilere destek" adı altında yaptığı yardımların toplamının 202 milyon TL olduğu, ancak belediyenin konser organizasyonlarına 30 milyon dolar harcadığı ortaya çıkmıştı. Yavaş, bir gecelik konserler için Ebru Gündeş'e 44 milyon TL, Mor ve Ötesi'ne 78 milyon TL, Hadise'nin konseri için ise 94 milyon TL ödendiğini kendi ağzıyla açıklamıştı.