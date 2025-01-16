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Haberler Galeri Ankara'nın gayrimenkulleri SGK borcuna kurban! Yavaş’tan yeni yılda 3.5 milyarlık satış!
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 06:49

Ankara'nın gayrimenkulleri SGK borcuna kurban! Yavaş’tan yeni yılda 3.5 milyarlık satış!

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla borcu bulunan belediye konumunda olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) çareyi taşınmaz satışında buldu. CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2025 yılına kapsamlı bir taşınmaz satışıyla başlıyor. Toplam 89 taşınmazın 3 milyar 456 milyon 496 bin TL bedelle satılması bekleniyor. Satışa konu taşınmazlar Çankaya, Mamak, Bala, Pursaklar, Gölbaşı, Çubuk ve Etimesgut ilçelerinde bulunuyor. Bu taşınmazlar arasında sağlık alanları, spor tesis alanları, sanayi alanları ve konut arazileri de yer alıyor.

TOLGA ÖZLÜ
Ankara’nın gayrimenkulleri SGK borcuna kurban! Yavaş’tan yeni yılda 3.5 milyarlık satış!

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 8,7 milyar TL'lik sigorta prim borcu bulunan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), borcunu kapatmak için toplam değeri 3,5 milyar TL'yi bulan 89 taşınmazını satışa sundu. Satışa konu taşınmazlar Çankaya, Mamak, Bala, Pursaklar, Gölbaşı, Çubuk ve Etimesgut ilçelerinde bulunuyor.

Ankara’nın gayrimenkulleri SGK borcuna kurban! Yavaş’tan yeni yılda 3.5 milyarlık satış!

Bu taşınmazlar arasında sağlık alanları, spor tesis alanları, sanayi alanları ve konut arazileri de yer alıyor. Satışa konu taşınmazlar için Belediye Encümeni, 22 Ocak 2025 Çarşamba ve 23 Ocak 2025 Perşembe günlerinde Hipodrom Caddesi No:5'teki Belediye Hizmet Binası'nda ihaleler düzenleyecek.

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Ankara’nın gayrimenkulleri SGK borcuna kurban! Yavaş’tan yeni yılda 3.5 milyarlık satış!

BORÇLARINI HAZİNEYE YÜKLEDİ

SGK'ya en fazla borcu olan belediye konumundaki ABB, borçlarını kapatmak için SGK ile masaya oturmuş ve toplamda 558 taşınmazı önerdiği ortaya çıkmıştı. Ancak bu taşınmazların 554'ünün hacizli olduğu öğrenildi.

Ankara’nın gayrimenkulleri SGK borcuna kurban! Yavaş’tan yeni yılda 3.5 milyarlık satış!

SGK'nın haciz işlemleri başlatmasının ardından harekete geçen Mansur Yavaş yönetimi, borcunu kapatmak için çareyi Ankara'nın değerli taşınmazlarını satışa çıkarmakta buldu.

Ankara’nın gayrimenkulleri SGK borcuna kurban! Yavaş’tan yeni yılda 3.5 milyarlık satış!

TAŞINMAZLAR LİSTEDE

22-23 Ocak tarihlerinde yapılacak ihalelerle, 39 mesken, 32 arsa, 9 ofis, 5 konut, 3 büro ve 1 dükkân satışa sunulacak. Bu taşınmazların toplam muhammen bedeli ise 3 milyar 554 milyon TL'yi geçiyor. Satışa çıkarılan taşınmazların 17'si Çubuk'taki sanayi alanlarından oluşurken, en değerli taşınmaz Mamak Üreğil'de yer alıyor. 99 bin 300 metrekarelik bu arsanın bedeli 2 milyar 600 milyon TL olarak belirlendi.

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