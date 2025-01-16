Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
06:49
Ankara'nın gayrimenkulleri SGK borcuna kurban! Yavaş’tan yeni yılda 3.5 milyarlık satış!
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla borcu bulunan belediye konumunda olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) çareyi taşınmaz satışında buldu. CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2025 yılına kapsamlı bir taşınmaz satışıyla başlıyor. Toplam 89 taşınmazın 3 milyar 456 milyon 496 bin TL bedelle satılması bekleniyor. Satışa konu taşınmazlar Çankaya, Mamak, Bala, Pursaklar, Gölbaşı, Çubuk ve Etimesgut ilçelerinde bulunuyor. Bu taşınmazlar arasında sağlık alanları, spor tesis alanları, sanayi alanları ve konut arazileri de yer alıyor.