Ankara’nın gayrimenkulleri SGK borcuna kurban! Yavaş’tan yeni yılda 3.5 milyarlık satış!

TAŞINMAZLAR LİSTEDE

22-23 Ocak tarihlerinde yapılacak ihalelerle, 39 mesken, 32 arsa, 9 ofis, 5 konut, 3 büro ve 1 dükkân satışa sunulacak. Bu taşınmazların toplam muhammen bedeli ise 3 milyar 554 milyon TL'yi geçiyor. Satışa çıkarılan taşınmazların 17'si Çubuk'taki sanayi alanlarından oluşurken, en değerli taşınmaz Mamak Üreğil'de yer alıyor. 99 bin 300 metrekarelik bu arsanın bedeli 2 milyar 600 milyon TL olarak belirlendi.