Giriş Tarihi: 22.02.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
06:28
Yediler içtiler belediyeye ödettiler! CHP’li 'deprem turistleri'nin otel faturası Zeydan Karalar'dan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Deprem turistleri' dediği CHP'li isimlerin 6 Şubat depremi ve sonrasında 6-24 Şubat tarihleri arasında Adana'da 5 yıldız otelde konakladığı ve 408 bin 800 liralık faturayı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ödettiği ortaya çıktı. SABAH, belediye tarafından "Depremzede konaklama" bedeli altında yapılan ödemenin belgesine ulaştı.