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Haberler Galeri Yediler içtiler belediyeye ödettiler! CHP’li 'deprem turistleri'nin otel faturası Zeydan Karalar'dan
Giriş Tarihi: 22.02.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 06:28

Yediler içtiler belediyeye ödettiler! CHP’li 'deprem turistleri'nin otel faturası Zeydan Karalar'dan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Deprem turistleri' dediği CHP'li isimlerin 6 Şubat depremi ve sonrasında 6-24 Şubat tarihleri arasında Adana'da 5 yıldız otelde konakladığı ve 408 bin 800 liralık faturayı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ödettiği ortaya çıktı. SABAH, belediye tarafından "Depremzede konaklama" bedeli altında yapılan ödemenin belgesine ulaştı.

MURAT KARAMAN
Yediler içtiler belediyeye ödettiler! CHP’li ’deprem turistleri’nin otel faturası Zeydan Karalar’dan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunlar deprem turisti" dediği CHP'lilerin 6 Şubat'taki asrın felaketi depremden sonra Adana'da 5 yıldızlı otelde konakladığı ve parasını Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ödettiği ortaya çıktı.

Yediler içtiler belediyeye ödettiler! CHP’li ’deprem turistleri’nin otel faturası Zeydan Karalar’dan

SABAH, depremzedelerin zor günler yaşadığı dönemde CHP heyetinin 5 yıldızlı oteldeki konaklama ücretinin Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendiğini belgeleriyle ortaya koydu.

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Yediler içtiler belediyeye ödettiler! CHP’li ’deprem turistleri’nin otel faturası Zeydan Karalar’dan

CHP'li eski ve yeni milletvekilleri Engin Altay, Akif Hamzaçebi, Gökçe Gökçen, Levent Gök, Engin Özkoç'un aralarında yer aldığı CHP'li grup 6 - 24 Şubat 2023 tarihleri arasında Adana'nın beş yıldızlı otelinde belirli aralıklarla yarım ve tam pansiyon olarak konakladı.

Yediler içtiler belediyeye ödettiler! CHP’li ’deprem turistleri’nin otel faturası Zeydan Karalar’dan

5 yıldız otel 28 Şubat 2023 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesine konaklamanın ödenmesi için 408 bin 800 TL'lik fatura gönderdi.

Yediler içtiler belediyeye ödettiler! CHP’li ’deprem turistleri’nin otel faturası Zeydan Karalar’dan

Bunun üzerine Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Ejder Mehmet Sıkık 13 Mart 2023 tarihinde Mali Hizmetler Dairesi başkanlığına fatura tutarının ödenmesi için e-imzalı yazı gönderdi.

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