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Haberler Galeri Yeğenlerini belediyeye alan CHP’li başkana tepkiler çığ gibi!
Giriş Tarihi: 11.08.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 07:18

Yeğenlerini belediyeye alan CHP’li başkana tepkiler çığ gibi!

Adana'nın CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın üç yeğenini belediyede işe başlatmasının yankılarını sürüyor. AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, "Tipik CHP zihniyeti. Göreve geldiği günden itibaren sadece laf üreten ve yaklaşık 300 işçinin ekmeğiyle oynayan bir başkandan ne bekliyorsunuz? Kendi genel başkanın talimatlarını yok sayan, akrabalarını işe alan başkan belediyede derebeylik kurmaya çalışıyor. Belediyeler millete hizmet etmek yeridir, kendi şirketine benzetmesi" diyerek tepkisini dile getirdi.

MURAT KARAMAN
Yeğenlerini belediyeye alan CHP’li başkana tepkiler çığ gibi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Belediyelere eş. dost ve akraba atamalarına tavizimiz yok" açıklamalarına rağmen CHP'li Ali Demirçalı yeğenlerinden Hasan Aydoğan'ı başkan yardımcılığına, diğer yeğeni Kubilay Aydoğan'ı Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne son olarak ablasının kızı Yaren Doğdu'yu ise Özel Kalem Müdürlüğü koltuğuna oturttu. Başkan Demirçalı'nın görevden aldığını açıkladığı yeğeni Hasan Aydoğan'ı gayri resmi olarak görevinin başında olduğu öğrenildi.

Yeğenlerini belediyeye alan CHP’li başkana tepkiler çığ gibi!

Koltuğa oturduğu günden bugüne kadar yaklaşık 300 kişinin ekmeğiyle oynayan Başkan Demirçalı'nın yeğenlerine kıyak çekmesi tepkilere neden oldu.

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Yeğenlerini belediyeye alan CHP’li başkana tepkiler çığ gibi!

AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, "Göreve geldiği günden itibaren sadece laf üreten ve yaklaşık 300 işçinin ekmeğiyle oynayan bir başkandan ne bekliyorsunuz? Kendi genel başkanın talimatlarını yok sayan, akrabalarını işe alan başkan belediyede derebeylik kurmaya çalışıyor. Belediyeler millete hizmet etmek yeridir, kendi şirketine benzetmesin" diye konuştu.

Yeğenlerini belediyeye alan CHP’li başkana tepkiler çığ gibi!

Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediyle Meclis Üyesi Yaşar Turhan da, "Yüreğir Belediyesi artan hizmet fiyatları ile kâr amaçlı ticarethaneye dönüştürülürken Sosyal Belediyecilikten eser kalmadı. Akraba atamaları ile de aile şirketine dönüştürüldü. 300'e yakın işçi arkadaşımız işinden çıkarılırken bu keyfi atamalarda mevcut olanlar iptal edilmeli ve bu akraba-belediye ilişkisinin önü derhal kesilmelidir. Sayın Başkan Ali Demirçalı'nın partisinin genel başkanının açıklamaları ile Yüreğir Belediyesinde izlediği yol tamamen çelişmektedir" şeklinde konuştu.

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