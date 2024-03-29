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Haberler Galeri Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 ile 29 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu
Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 09:56

Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 ile 29 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın final bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. TV8'in sevilen yemek yarışmasında haftanın birincisi bugün belli oluyor. Sunuculuğu Zuhal Topal'ın üstlendiği programda diğerlerinden daha yüksek puan alan yarışmacı, 75 bin TL'lik büyük ödülü kazanacak. Büyük ödülü kazanan yarışmacı ve haftalık puan tablosu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, 29 Mart 2024 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan isim…

Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 ile 29 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

Yemekteyiz haftanın birincisi bugün belli oluyor! Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmasında bir hafta daha sona eriyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı programda her gün bir yarışmacı, menülerini hazırlıyor ve misafirlerini ağırlıyor. Cuma günü ise 5 yarışmacının puanları açıklanıyor. En yüksek puanı toplayan isim büyük ödülü kazanıyor. Bu noktada programın sıkı takipçileri 75 bin TL'yi kazanan isim için araştırmalarına başladı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 29 Mart 2024 puan durumu ile haftanın birincisi!

Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 ile 29 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

29 MART 2024 YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği TV8 ekranlarının gündüz kuşağı yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 29 Mart 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan yarışmacı birinci oluyor.

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Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 ile 29 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın birincisi henüz belli olmadı.

Haftanın finalinde en yüksek puana ulaşarak 75.000 TL ödülü almaya hak kazanan yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 ile 29 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25-29 Mart 2024 haftası puan durumu henüz belli olmadı.

Bu haftanın puan durumu Zuhal Topal tarafından açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

1. gün yarışmacısı Emine Hanım

2. gün yarışmacısı Büşra Hanım

3. gün yarışmacısı Dilek Hanım

4. gün yarışmacısı Serdem Bey

5. gün yarışmacısı Oğuzhan Bey

Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 ile 29 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu
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