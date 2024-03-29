Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 ile 29 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

Yemekteyiz haftanın birincisi bugün belli oluyor! Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmasında bir hafta daha sona eriyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı programda her gün bir yarışmacı, menülerini hazırlıyor ve misafirlerini ağırlıyor. Cuma günü ise 5 yarışmacının puanları açıklanıyor. En yüksek puanı toplayan isim büyük ödülü kazanıyor. Bu noktada programın sıkı takipçileri 75 bin TL'yi kazanan isim için araştırmalarına başladı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 29 Mart 2024 puan durumu ile haftanın birincisi!