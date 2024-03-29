Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
09:56
Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 ile 29 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın final bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. TV8'in sevilen yemek yarışmasında haftanın birincisi bugün belli oluyor. Sunuculuğu Zuhal Topal'ın üstlendiği programda diğerlerinden daha yüksek puan alan yarışmacı, 75 bin TL'lik büyük ödülü kazanacak. Büyük ödülü kazanan yarışmacı ve haftalık puan tablosu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, 29 Mart 2024 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan isim…