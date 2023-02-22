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Haberler Galeri Yeni deprem konutları için ilk adım; Tarih ve proje başlangıcı belli oldu
Giriş Tarihi: 22.02.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 07:45

Yeni deprem konutları için ilk adım; Tarih ve proje başlangıcı belli oldu

Son dakika yeni deprem konutu haberleri: Asrın felaketi olan çifte depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferberlik ilan ederken, yeni konutlar için de düğmeye basılıyor. Afet bölgesinde yıkıma uğrayan illerden olan Gaziantep'te yeni konutlar için ihale süreci bugün başlıyor. Yıkılan bölgeleri doğru zemin üzerinde sağlam yapılarla yeniden ayağa kaldırmak için hızlı bir aksiyon alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep'te yeni konutlar için ihale sürecini bugün Nurdağı'nda 2 bin 100 konutla başlatıyor. Kentteki ikinci ihale 24 Şubat'ta 970 konut için Nizip'te yapılacak. Şehitkamil'de 2 bin 50 konut için ihale tarihi 27 Şubat, Şahinbey'de 2 bin 25 konut için ihale tarihi ise 28 Şubat olarak belirlendi.

MURATHAN YILDIRIM
HAZAL ATEŞ
Yeni deprem konutları için ilk adım; Tarih ve proje başlangıcı belli oldu

Son dakika haberler: Asrın felaketinin ardından devlet yaraları hızla sararken, 10 ilde kurulacak yeni şehirler için büyük seferberlik sürüyor. İlk ihalesi 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek ihaleler öncesi çimento sektörü de teyakkuza geçti. Çevre Bakanı Murat Kurum, çimento sektörü temsilcileriyle bizzat görüşerek inşaatların aksamaması için 13 milyon ton çimento ihtiyacının kesintisiz karşılanması için söz aldı. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan 13 milyon ton çimento ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını belirterek, "Fabrikalar 24 saat çalışıyor. Çimento tedarikinde hiçbir sıkıntı yaşanmayacak" dedi.

Yeni deprem konutları için ilk adım; Tarih ve proje başlangıcı belli oldu

SEKTÖR GAZİANTEP'TE TOPLANACAK

Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkılan illerin yeniden inşası için atılan adımlar hızlandı. Toplu Konut İdaresi, depremin vurduğu 11 ilde 199 bin 739 konut inşaatına mart ayında başlayacak. Özdemir, sektörün bugün Bakan Kurum'la Gaziantep'te bir araya geleceğini belirterek, "Bölgede 13 milyon ton çimentoya ihtiyaç var. Bütün koordinasyon sağlandı.

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Yeni deprem konutları için ilk adım; Tarih ve proje başlangıcı belli oldu

Çimentocu arkadaşlarımla birlikte Gaziantep'e gidiyoruz. Sektördeki arkadaşlarımızdan siparişlerin hızlı bir şekilde karşılanması için ihracatın azaltılmasını rica ettik. Yurtdışı taahhütlerini azaltıyoruz. Önceliğimiz deprem bölgesinde temeli atılacak inşaatlar olacak. Sektörümüz bölgedeki ihtiyacı rahatlıkla karşılayacak durumda.

Yeni deprem konutları için ilk adım; Tarih ve proje başlangıcı belli oldu

Çimento tedariki konusunda hiçbir sakıntı yaşanmayacak" değerlendirmesini yaptı. Özdemir, deprem bölgesindeki ve bölge yakınındaki çimento fabrikalarının ihtiyaç duyulan çimentoyu karşılayabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Yeni deprem konutları için ilk adım; Tarih ve proje başlangıcı belli oldu

37 MİLYON TON KAPASİTE VAR

Türkiye'de toplam 77 çimento tesisi (56 entegre, 21 öğütme tesisi) faaliyet gösteriyor.

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