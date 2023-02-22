Giriş Tarihi: 22.02.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 07:45

Yeni deprem konutları için ilk adım; Tarih ve proje başlangıcı belli oldu

Son dakika yeni deprem konutu haberleri: Asrın felaketi olan çifte depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferberlik ilan ederken, yeni konutlar için de düğmeye basılıyor. Afet bölgesinde yıkıma uğrayan illerden olan Gaziantep'te yeni konutlar için ihale süreci bugün başlıyor. Yıkılan bölgeleri doğru zemin üzerinde sağlam yapılarla yeniden ayağa kaldırmak için hızlı bir aksiyon alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep'te yeni konutlar için ihale sürecini bugün Nurdağı'nda 2 bin 100 konutla başlatıyor. Kentteki ikinci ihale 24 Şubat'ta 970 konut için Nizip'te yapılacak. Şehitkamil'de 2 bin 50 konut için ihale tarihi 27 Şubat, Şahinbey'de 2 bin 25 konut için ihale tarihi ise 28 Şubat olarak belirlendi.