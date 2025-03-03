Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
06:41
Yeni dünyada Avrupa kendini Türkiye’siz koruyamaz! "Ankara'nın önü hiç olmadığı kadar açık"
ABD'de Donald Trump ikinci kez başkan seçildikten sonra yaptığı hamleler ile Avrupa'nın gözünü şimdiden korkutmayı başardı. Beyaz Saray'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi fırçaladığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Trump'ın önce Rusya ve sonra Çin ile barışacağı sinyallerini vermesi AB'nin kendi güvenliği açısından NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin ne kadar da önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok ABD-AB geriliminde Türkiye'nin önemine vurgu yapan bir yazı kaleme aldı. İşte Altınok'un o yazısı...