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Haberler Galeri Yeni dünyada Avrupa kendini Türkiye’siz koruyamaz! "Ankara'nın önü hiç olmadığı kadar açık"
Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 06:41

Yeni dünyada Avrupa kendini Türkiye’siz koruyamaz! "Ankara'nın önü hiç olmadığı kadar açık"

ABD'de Donald Trump ikinci kez başkan seçildikten sonra yaptığı hamleler ile Avrupa'nın gözünü şimdiden korkutmayı başardı. Beyaz Saray'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi fırçaladığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Trump'ın önce Rusya ve sonra Çin ile barışacağı sinyallerini vermesi AB'nin kendi güvenliği açısından NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin ne kadar da önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok ABD-AB geriliminde Türkiye'nin önemine vurgu yapan bir yazı kaleme aldı. İşte Altınok'un o yazısı...

MELİH ALTINOK
Yeni dünyada Avrupa kendini Türkiye’siz koruyamaz! Ankara’nın önü hiç olmadığı kadar açık

Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, Trump'ın Beyaz Saray'da kameralar önünde hırpaladığı Zelenski'yi sarılarak karşıladı. Ardından da Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık yardım için imza attı.

Yeni dünyada Avrupa kendini Türkiye’siz koruyamaz! Ankara’nın önü hiç olmadığı kadar açık

Beyaz Saray'da yaşanan şokun ardından tek tek Zelenski'ye desteklerini açıklayan Avrupa ve İngiltere'nin Ukrayna'ya ilgilerinin sebebi ortada. Birincil tehdit ya da hedef olarak Rusya'yı görüyorlar.

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Yeni dünyada Avrupa kendini Türkiye’siz koruyamaz! Ankara’nın önü hiç olmadığı kadar açık

Ne var ki bugüne değin Avrupa'nın yanında duran ABD'nin başına eski kıtayı hem ayak bağı hem de asıl tehdit olarak gören Trump geldi. Dahası Avrupa'nın düşman bellediği Putin'le anlaşma yolunda. Hatta Çin'le bile.

Yeni dünyada Avrupa kendini Türkiye’siz koruyamaz! Ankara’nın önü hiç olmadığı kadar açık

Böyle bir konjonktürde Brüksel'in on yıllardır kapıda beklettiği Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği açısından değerinin anlaşılmaması imkansız.

Yeni dünyada Avrupa kendini Türkiye’siz koruyamaz! Ankara’nın önü hiç olmadığı kadar açık

NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye, Afrika'daki nüfus alanını kaybeden, Orta Doğu'dan silinen, Putin karşısında karizması çizilen, şimdi de Atlantik ötesinden sıkıştırılan Avrupa için can simidi.