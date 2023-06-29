Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okullarda LGBT propagandasına izin vermeyiz

20 milyon öğrenci ve 70 bin okula hizmet götüren Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetmek zor bir görev. Elbette bu zorluk birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Eğitimde fırsat eşitliği, okul öncesi eğitim, sınav sistemi, meslek okulları ve son olarak gençlere yönelik LGBT misyonerliği bu sorunlardan sadece birkaçı.