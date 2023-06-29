Giriş Tarihi: 29.06.2023 06:44
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
06:52
Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okullarda LGBT propagandasına izin vermeyiz
2014 yılında FETÖ'nün insan kaynağı olarak kullandığı dershaneler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kapatıldığı günlerde örgütün hedefinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin vardı. FETÖ ile mücadele eden o müsteşar, 4 Haziran 2023'te Milli Eğitim Bakanlığı görevini devraldı. Yoğun bir şekilde eylem planı hazırlığı içerisinde olan Bakan Tekin'e 'hayırlı olsun' dedik ve gündemdeki bazı soruları kendisine yönelttik.