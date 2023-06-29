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Haberler Galeri Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okullarda LGBT propagandasına izin vermeyiz
Giriş Tarihi: 29.06.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 06:52

Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okullarda LGBT propagandasına izin vermeyiz

2014 yılında FETÖ'nün insan kaynağı olarak kullandığı dershaneler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kapatıldığı günlerde örgütün hedefinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin vardı. FETÖ ile mücadele eden o müsteşar, 4 Haziran 2023'te Milli Eğitim Bakanlığı görevini devraldı. Yoğun bir şekilde eylem planı hazırlığı içerisinde olan Bakan Tekin'e 'hayırlı olsun' dedik ve gündemdeki bazı soruları kendisine yönelttik.

İSA TATLICAN
Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okullarda LGBT propagandasına izin vermeyiz

2013 yılında milli iradeye karşı topyekün saldırıya geçen FETÖ'ye en büyük darbe 2014 yılında dersanelerin kapatılmasıyla indirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile FETÖ'nün insan kaynağı olarak kullandığı dersaneler artık tarihe karışmıştı. FETÖ ve CHP medyası bu karara sert tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu tepkileri göğüsleyen bir isim vardı; Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okullarda LGBT propagandasına izin vermeyiz

O dönemde bir açıklama yapan Yusuf Tekin "Paralel denilen yapının vesayetçi ayakları dersanelerdi. İnsan ve ekonomik kaynak temini bir yana, asıl olarak harekete meşruluk temin ediyorlardı. Tüm illegal kirli işlerini eğitim üzerinden meşrulaştırıyorlardı." demişti

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Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okullarda LGBT propagandasına izin vermeyiz

O günden bu yana Milli Eğitim'de FETÖ ile mücadele aralıksız olarak devam etti. Ve 4 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı görevini devraldı.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okullarda LGBT propagandasına izin vermeyiz

20 milyon öğrenci ve 70 bin okula hizmet götüren Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetmek zor bir görev. Elbette bu zorluk birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Eğitimde fırsat eşitliği, okul öncesi eğitim, sınav sistemi, meslek okulları ve son olarak gençlere yönelik LGBT misyonerliği bu sorunlardan sadece birkaçı.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okullarda LGBT propagandasına izin vermeyiz

Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e hem 'hayırlı olsun' dedik hem de tatil dönemine giren öğrenci ve öğretmenlerimize vereceği mesajlara aracılık etmek istedik. İşte açıklamalarından bazı başlıklar:

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