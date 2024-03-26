Yeniden Refah’lı Abdurrahman Akyüz’den partisine çağrı: Bunu yapmazlarsa millet affetmez!

"ERBAKAN HOCAM HAYATTA OLSAYDI…"

Partisinin ittifak masasına yeniden oturması gerektiğini savunan Akyüz, "Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi gibi partiler, AK Parti düşmanlığı üzerine gittiler, hiçbir olamayacakları CHP ile, bütün dünya görüşleri farklı olan CHP ile birlikte hareket ettiler, ittifak yaptılar ve yok olup gittiler. Eğer Yeniden Refah Partisi de bu yolu izleyecekse, zaten bu partiyi biz kurarken Saadet Partisi'nin yanlışlarından dolayı kurduk, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı bize kazandıran bir şey değildir, aksine bu yanlış bir şey.