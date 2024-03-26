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Haberler Galeri Yeniden Refah'lı Abdurrahman Akyüz’den partisine çağrı: Bunu yapmazlarsa millet affetmez!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 12:50

Yeniden Refah'lı Abdurrahman Akyüz’den partisine çağrı: Bunu yapmazlarsa millet affetmez!

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u destekleyici ifadeleri sonrası disiplin kuruluna sevk edildi. Partisinin yeniden AK Parti ile ittifak kurması gerektiğini söyleyen Abdurrahman Akyüz, "AK Parti düşmanlığı bize kazandıran bir şey değildir. Fatih Erbakan, İstanbul adayımızı geri çeksin. Eğer bunu yapmasa millet affetmez" dedi.

İHA
Yeniden Refah’lı Abdurrahman Akyüz’den partisine çağrı: Bunu yapmazlarsa millet affetmez!

AK Parti'yi ve partinin İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u destekleyici ifadeleri sonrasında disiplin kuruluna gönderildiğini sosyal medyadan öğrenen Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, açıklamalarda bulundu. Akyüz, partisinin AK Parti ile tekrardan ittifak kurması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının geri çekilerek Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Hatay'da CHP lehine İşçi Partisi adayının geri çekildiğini hatırlatan Akyüz, Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl içinde yeterli projelere imza atmadığını bu sebeple Murat Kurum'un kazanması için ve Yeniden Refah Partisi'nin gelecek planları açısından ittifakın tekrardan kurulması gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah’lı Abdurrahman Akyüz’den partisine çağrı: Bunu yapmazlarsa millet affetmez!

AK PARTİ VE MURAT KURUM'U DESTEKLEYİNCE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Disiplin kuruluna sevk edilmesi hakkında konuşan Akyüz, "Çok ciddi bir şey değil benim açımdan. Niye? Yanlış bir şekilde haksız bir yere disiplin kuruluna sevk ettiler. Ekrem İmamoğlu'nun kazanmaması, Murat Kurum'un kazanması yönünde, ittifakın devam etmesi gerektiğini, kendi görüşümüzü beyan etmişsek, böyle bir durumun bir disiplin konusu olduğunu ben düşünmüyorum. Bir yanlış yapılmış, bu yanlıştan da dönüleceğini zannederim" dedi.

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Yeniden Refah’lı Abdurrahman Akyüz’den partisine çağrı: Bunu yapmazlarsa millet affetmez!

"ERBAKAN HOCAM HAYATTA OLSAYDI…"

Partisinin ittifak masasına yeniden oturması gerektiğini savunan Akyüz, "Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi gibi partiler, AK Parti düşmanlığı üzerine gittiler, hiçbir olamayacakları CHP ile, bütün dünya görüşleri farklı olan CHP ile birlikte hareket ettiler, ittifak yaptılar ve yok olup gittiler. Eğer Yeniden Refah Partisi de bu yolu izleyecekse, zaten bu partiyi biz kurarken Saadet Partisi'nin yanlışlarından dolayı kurduk, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı bize kazandıran bir şey değildir, aksine bu yanlış bir şey.

Yeniden Refah’lı Abdurrahman Akyüz’den partisine çağrı: Bunu yapmazlarsa millet affetmez!

Rahmetli Erbakan hocam eğer hayatta olsaydı, mutlaka AK Parti'yle bir diyalog içerisinde, bir hizmet anlayışı içerisinde, bu hizmetlerin nasıl daha iyi yapılabilirliği noktasında, beraber ittifak yapıp, ülkeyi en iyi şekilde idare etmenin bir yoluna bakardı. Şimdi biz bunu yapmıyoruz. AK Parti düşmanlığı, AK Parti'ye muhalefet, Tayyip Erdoğan'a muhalefet, böyle bir yol tutturmuşuz bu yanlış bir şey. Tekrar bizim politikalarımızı gözden geçirip, yeniden ittifakın devam ettirilmesi ve İstanbul'dan adayımızın mutlaka çekilmesi, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un kazanması için yol izlemenin doğru olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Yeniden Refah’lı Abdurrahman Akyüz’den partisine çağrı: Bunu yapmazlarsa millet affetmez!

"SAADET PARTİSİ GİBİ YOK OLUP GİDERLER DİYORUM"

İttifak kurulmadığı takdirde partinin biteceğini öngördüğünü belirten Akyüz, "Siyaset akıl işidir. Akıllı bir siyaset yürütmek lazım. Biraz bu konuda arkadaşların hatalı davrandıklarını, yanlış düşündüklerini ön görüyorum. Bu konuları düşünememişler veya işin içinde başka bir şey var. Bunu anlamak, yani akılla anlamak mümkün değil. Yeniden Refah Partisi, özellikle genel başkanımız Fatih Erbakan, İstanbul adayımızı geri çeksin, milletin bizden beklediğini yapsın.

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