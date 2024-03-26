Giriş Tarihi: 26.03.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
12:50
Yeniden Refah'lı Abdurrahman Akyüz’den partisine çağrı: Bunu yapmazlarsa millet affetmez!
Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u destekleyici ifadeleri sonrası disiplin kuruluna sevk edildi. Partisinin yeniden AK Parti ile ittifak kurması gerektiğini söyleyen Abdurrahman Akyüz, "AK Parti düşmanlığı bize kazandıran bir şey değildir. Fatih Erbakan, İstanbul adayımızı geri çeksin. Eğer bunu yapmasa millet affetmez" dedi.