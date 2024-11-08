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Haberler Galeri Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzenleme: Sağlık Bakanlığından özel çalışma: İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 08.11.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:10

Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzenleme: Sağlık Bakanlığından özel çalışma: İşte detaylar!

Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin önde gelen 13 yenidoğan yoğun bakım uzmanından oluşturulan "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu", özel ve kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakımların işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek. Yenidoğan yoğun bakımlara yönelik yeni bir bilimsel rehber hazırlayacak komisyonun önerileriyle özel hastanelere yönelik yapısal reformların gündeme gelmesi bekleniyor. Bakanlık, ayrıca uzman hekim ve akademisyenlerle "acil servisler" ve "yetişkin yoğun bakımlara" yönelik denetim ve değerlendirme bilimsel komisyonlarını kuracak.

AA
Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzenleme: Sağlık Bakanlığından özel çalışma: İşte detaylar!

Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım uzmanlarından oluşturulan 13 kişilik denetim ve bilimsel değerlendirme komisyonu, özel ve kamu hastanelerindeki tüm yenidoğan yoğun bakımların işleyişlerini baştan sona yeniden değerlendirecek.

Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzenleme: Sağlık Bakanlığından özel çalışma: İşte detaylar!

Bakanlık, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma sürecinde toplam 10 özel hastanenin ruhsatını iptal ederken, Türkiye genelinde özel ve kamu hastanelerindeki denetimlerin artırılması, sistemdeki sıkıntıların tespit edilip sil baştan düzenlenmesi için de harekete geçti.

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Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzenleme: Sağlık Bakanlığından özel çalışma: İşte detaylar!

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla geçen haftalarda "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu" kuruldu.

Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzenleme: Sağlık Bakanlığından özel çalışma: İşte detaylar!

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, komisyon, Türkiye'nin önde gelen 13 yenidoğan yoğun bakım uzmanından oluşuyor. Tamamı profesör olan komisyon üyeleri, özel ve kamudaki tüm hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek.

YENİ REHBER HAZIRLANACAK

Bakan Memişoğlu'yla dün bir araya gelen komisyon üyeleri, ülke genelinde yenidoğan yoğun bakım sistemindeki işleyişi inceleyecek ve denetim faaliyetlerinden elde edilen sonuçlarla birlikte sistemdeki aksaklıkların neler olduğunu tespit edecek.

Bu kapsamda, komisyon tarafından yenidoğan yoğun bakımlara ilişkin yeni bir bilimsel rehber de hazırlanacak. Bu çerçevede, özel hastanelere yönelik yeni yapısal reformların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzenleme: Sağlık Bakanlığından özel çalışma: İşte detaylar!

Komisyon üyelerinin çalışmaları ve önerileriyle sağlık sektöründeki kontrol mekanizmalarının daha etkili hale getirilmesi amaçlanıyor.

"ACİL" VE "YETİŞKİN YOĞUN BAKIM" ALANINDA KOMİSYONLAR DA KURULACAK

Bakanlık, Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'nun ardından uzman hekim ve akademisyenlerin yer alacağı, farklı branşlarda da komisyonlar oluşturacak.

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