Giriş Tarihi: 08.11.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024
12:10
Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzenleme: Sağlık Bakanlığından özel çalışma: İşte detaylar!
Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin önde gelen 13 yenidoğan yoğun bakım uzmanından oluşturulan "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu", özel ve kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakımların işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek. Yenidoğan yoğun bakımlara yönelik yeni bir bilimsel rehber hazırlayacak komisyonun önerileriyle özel hastanelere yönelik yapısal reformların gündeme gelmesi bekleniyor. Bakanlık, ayrıca uzman hekim ve akademisyenlerle "acil servisler" ve "yetişkin yoğun bakımlara" yönelik denetim ve değerlendirme bilimsel komisyonlarını kuracak.