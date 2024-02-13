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Haberler Galeri Yerel seçimlerde İstanbul için anket sonuçları çıkmaya başladı: İşte son durum!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 09:02

Yerel seçimlerde İstanbul için anket sonuçları çıkmaya başladı: İşte son durum!

Yerel seçime sayılı günler kala, adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Anket şirketleri de ilk tahminlerini açıklamaya başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakın sonuçlarla tahmin eden SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, yerel seçimlere dair anket sonuçlarını paylaştı. Murat Kurum'un oyunun hızla yükseldiğini belirterek "Bürokrat ağırlıklı ve hizmet ağırlıklı konuşmaları beğeniliyor Kurum'un. CHP 1 aydır o kadar karıştı ki, İmamoğlu'nun oyu azalabilir" açıklamasını yaptı.

Yerel seçimlerde İstanbul için anket sonuçları çıkmaya başladı: İşte son durum!

Yerel seçime sayılı günler kala, adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Anket şirketleri de adaylara yönelik yaptıkları oylama ile ilk tahminlerini açıklamaya başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakın sonuçlarla tahmin eden SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne dair anket sonucunu paylaştı.

Yerel seçimlerde İstanbul için anket sonuçları çıkmaya başladı: İşte son durum!

CNN Türk'e katılan Hakan Bayrakçı, İstanbul seçimleri için önemli açıklamalar yaptı. Bayrakçı, "Seçim başa baş. Böyle bir başa başlık ben görmedim. Yüzde 41, yüzde 41. İki ay önceki anketlerde fark vardı" ifadelerini kullandı.

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Yerel seçimlerde İstanbul için anket sonuçları çıkmaya başladı: İşte son durum!

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un isminin açıklamasının ardından oylarının hızla arttığını belirten Hakan Bayrakçı, "Bu seçim ilçe belediye başkanları için belediye başkanları performanslarına göre oy alacaklar. Partinin oyu 30 ise onun belediye başkanı 48/50 alabilecek. Genel seçimde Türk milleti hassasiyetlerle oy kullandı. Şimdi bu seçimde Türkiye'nin genel siyasetinde geleceğini belirleyecek. İmamoğlu'nun puanı azalabilir. Geçen seçimde yüzde 54 aldı. Şimdi bu 54 nereye gitti. 5'e yakın İYİ Parti, 5'e yakın DEM.

Yerel seçimlerde İstanbul için anket sonuçları çıkmaya başladı: İşte son durum!

"KURUM'UN HİZMET AĞIRLIKLI KONUŞMASI BEĞENİLİYOR"

Şimdi bir fire gözüküyor ve bu firenin nedeni de siyasi. CHP 1 aydır o kadar karıştı ki, evet koyu CHP'li sadece iç çekiyor. Bir 4/5 puan var ki, bu çok tedirgin ediyor. Mesela başa baş ilçeleri vardı, Üsküdar, Tuzla, Sancaktepe gibi, bu ilçelerde çok farklı sonuçlar çıkmış. İlçelerdeki icraatlar ve belediye başkan adayına bakarak oy veriliyor.

Yerel seçimlerde İstanbul için anket sonuçları çıkmaya başladı: İşte son durum!

Kafa kafaya alınmış ilçelerde 20 puan fark olanlar var. Kağıthane'de 35 puan fark var. Üsküdar'da 20 puan, Sancaktepe'de 14/15 puan fark var. Bürokrat ağırlıklı ve hizmet ağırlıklı konuşmaları beğeniliyor Kurum'un. Siyasete fazla girmiyor Kurum ve bu çok iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

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