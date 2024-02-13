Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
09:02
Yerel seçimlerde İstanbul için anket sonuçları çıkmaya başladı: İşte son durum!
Yerel seçime sayılı günler kala, adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Anket şirketleri de ilk tahminlerini açıklamaya başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakın sonuçlarla tahmin eden SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, yerel seçimlere dair anket sonuçlarını paylaştı. Murat Kurum'un oyunun hızla yükseldiğini belirterek "Bürokrat ağırlıklı ve hizmet ağırlıklı konuşmaları beğeniliyor Kurum'un. CHP 1 aydır o kadar karıştı ki, İmamoğlu'nun oyu azalabilir" açıklamasını yaptı.