Yerel Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 31 Mart 2024 Seçmen sayısı açıklandı!

SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri, 7 Şubat'ta kesinleştirildi.

YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ise yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti.