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Haberler Galeri Yerel Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 31 Mart 2024 Seçmen sayısı açıklandı!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 06:57

Yerel Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 31 Mart 2024 Seçmen sayısı açıklandı!

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçimi öncesinde kaç seçmenin oy kullanacağını açıkladı. Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına giderek 5 yıl görevde kalacak yerel yöneticilerini belirleyecek. Peki, Yerel Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? İşte, 31 Mart 2024 Seçmen sayısı açıklandı!

Yerel Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 31 Mart 2024 Seçmen sayısı açıklandı!

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Gerçekleşecek olan seçim öncesinde vatandaşlar "seçimde kaç kişi ilk kez oy kullanacak, toplam kaç seçmen var?" soruları yanıt arıyor. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?

Yerel Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 31 Mart 2024 Seçmen sayısı açıklandı!

Seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.

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Yerel Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 31 Mart 2024 Seçmen sayısı açıklandı!

SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri, 7 Şubat'ta kesinleştirildi.

YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ise yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti.

Yerel Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 31 Mart 2024 Seçmen sayısı açıklandı!

31 MART YEREL SEÇİMLERDE İLK KEZ OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI

YSK'nin verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor.

Yerel Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 31 Mart 2024 Seçmen sayısı açıklandı!

OY PUSULASI SIRALAMASI

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

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