Yetkisini aşan AİHM FETÖ’ye kucak açtı! Türk yargısını hiçe sayıp Bylock başvuru merkezi oldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkûm olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın yaptığı başvuruyu karara bağlayıp, skandal bir şekilde Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna karar vermişti.



