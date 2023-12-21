Giriş Tarihi: 21.12.2023 08:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
08:55
Yetkisini aşan AİHM FETÖ'ye kucak açtı! Türk yargısını hiçe sayıp Bylock başvuru merkezi oldu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türk yargısının aldığı kararları bir kez daha hiçe sayarak FETÖ'cülerin avukatlığına soyundu. AİHM, ByLock kullanan gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın yaptığı başvuruyu skandal bir şekilde hak ihlaline kararına bağladı. Verilen skandal karar sonrası 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte sadece örgüt içi kullanıma açılan kripto haberleşme programı ByLock ile ilgili Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri AİHM'e koştu. AİHM, ByLock bağlantılı bin davayı kabul edip işleme alarak Türk yargısını hiçe saydı.