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Haberler Galeri Yetkisini aşan AİHM FETÖ'ye kucak açtı! Türk yargısını hiçe sayıp Bylock başvuru merkezi oldu
Giriş Tarihi: 21.12.2023 08:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 08:55

Yetkisini aşan AİHM FETÖ'ye kucak açtı! Türk yargısını hiçe sayıp Bylock başvuru merkezi oldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türk yargısının aldığı kararları bir kez daha hiçe sayarak FETÖ'cülerin avukatlığına soyundu. AİHM, ByLock kullanan gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın yaptığı başvuruyu skandal bir şekilde hak ihlaline kararına bağladı. Verilen skandal karar sonrası 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte sadece örgüt içi kullanıma açılan kripto haberleşme programı ByLock ile ilgili Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri AİHM'e koştu. AİHM, ByLock bağlantılı bin davayı kabul edip işleme alarak Türk yargısını hiçe saydı.

Dilhan Dumanoğlu
Yetkisini aşan AİHM FETÖ’ye kucak açtı! Türk yargısını hiçe sayıp Bylock başvuru merkezi oldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkûm olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın yaptığı başvuruyu karara bağlayıp, skandal bir şekilde Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna karar vermişti.

Yetkisini aşan AİHM FETÖ’ye kucak açtı! Türk yargısını hiçe sayıp Bylock başvuru merkezi oldu

Türk yargısının yaptığı yargılamaları tanımadan kendi içtihatlarında delilleri değerlendirme yetkisi olmamasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ'cülerin avukatlığına soyunmuştu.

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Yetkisini aşan AİHM FETÖ’ye kucak açtı! Türk yargısını hiçe sayıp Bylock başvuru merkezi oldu

AİHM KAPIYI FETÖ'CÜLERE AÇTI

FETÖ'cülerin davalarında yetkisini aşarak delil değerlendirme telaşına giren AİHM, ByLock kullandıkları gerekçesiyle 'Terör örgütü üyeliği' suçundan çeşitli cezalara çarptırılan bin kişinin başvurusunu kabul edip hemen işleme aldı.

Yetkisini aşan AİHM FETÖ’ye kucak açtı! Türk yargısını hiçe sayıp Bylock başvuru merkezi oldu

Mahkeme, 'hak ihlali' temelinde Türkiye'ye karşı dava açmak için yapılan başvuruları bilgi ve görüş için Türkiye'ye iletti. Toplam beş dosya halinde tebliğ edilen dava başvuruların, 2019-2023 yılları arasında AİHM gündemine taşınmış şikayetlerden oluştuğu öğrenildi.

Yetkisini aşan AİHM FETÖ’ye kucak açtı! Türk yargısını hiçe sayıp Bylock başvuru merkezi oldu

AİHM BYLOCK'U KABUL ETMEDİ

Başvurucular, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. ve 7. maddesini öne sürerken, delil değerlendirme yetkisini açan AİHM ise yaptığı açıklamada yine skandal ifadelere yer verdi.

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