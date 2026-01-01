Yılbaşı için saldırı hazırlığındaydılar... Terör hücrelerine seri operasyon! 500’den fazla DEAŞ’lı yakalandı

HEDEF "YALNIZ TERÖRİST" SALDIRISIYDI
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri de Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın "Yalnız Terörist" saldırısı planlarını titizlikle yürütülen çalışmalarla deşifre etti. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın hücreleri, özellikle sosyal medya üzerinden yılbaşı öncesinde eleman arayışıyla harekete geçti.
İstanbul'da hedeflenen terör saldırısı talimatı yurt dışından geldi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordinesinde Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın tüm gizli faaliyetleri İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce deşifre edildi. Titizlikle yürütülen çalışmalarda Silahlı Terör Örgütü DEAŞ mensupları, bireysel terör saldırısı manasına gelen "Yalnız Terörist" eylemi yapmayı hedefledi.