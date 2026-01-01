Yılbaşı için saldırı hazırlığındaydılar... Terör hücrelerine seri operasyon! 500’den fazla DEAŞ’lı yakalandı

OTOMATİK SİLAHLARLA SALDIRI PLANLADILAR

Telsizlerle haberleşerek koordineli bir şekilde hareket etmeyi planlayan ve özellikle yılbaşı gecesi terör saldırısı hedefleyen teröristlerin yakalanması için İstanbul'un 17 ilçesinde 124 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde 133 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Adreslerde uzun namlulu silahlar, otomatik silahlar, mermiler, telsizler ve silahlar ele geçirildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri yılbaşına bir gün kala yeni bir operasyon düzenledi. Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'a İstanbul merkezli üç ilde baskın yapıldı. Yalova'da üç polisimizin şehit olduğu kalleş terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerle bağlantılı olan ve yılbaşı öncesi İstanbul'da benzer terör saldırıları hedefleyen 41 kişinin de aralarında olduğu 110 kişi yakalanarak gözaltına alındı.