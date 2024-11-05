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Haberler Galeri Yol haritası İstanbul'da çizildi! CHP Kandil ve DEM'li isimlere böyle destek verecek
Giriş Tarihi: 05.11.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 08:23

Yol haritası İstanbul'da çizildi! CHP Kandil ve DEM'li isimlere böyle destek verecek

SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Esenyurt odaklı hamlelerinin her bir siyasal aktör açısından açıklanabilir incelikler içerdiğini belirterek, "Neticede Esenyurt'u siyaseten koruma altına alan CHP, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da yaptığı toplantıda bir yol haritası çizdi. Meydanlarda bulunmaktan cezaevi ziyaretine kadar uzanan aksiyon plânı geliştirdi." ifadelerini kullandı.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Yol haritası İstanbul’da çizildi! CHP Kandil ve DEM’li isimlere böyle destek verecek

SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugün kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

Israrla ve inatla terörü siyasallaştıracak, terör örgünün ajandasını demokratik çözüm adı altında dayatacaksınız... Devlet de ısrarla "Terörle aranıza mesafe koyun. Silahla siyaset bir arada olmaz" diyecek... Haliyle, demokrasinin, ayrılıkçı hedefler için araçsallaştırılmasına izin vermeyecek.

Yol haritası İstanbul’da çizildi! CHP Kandil ve DEM’li isimlere böyle destek verecek

Sonra... Örgütün belirlediği isimler üzerinden yıllardır sergilenen bu oyunda bir taraf masum (PKK terör örgütünün siyasal uzantıları) diğer taraf ise (Devlet yani İçişleri ve Adalet Bakanlıkları) kusurlu gösterilecek!!!

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Yol haritası İstanbul’da çizildi! CHP Kandil ve DEM’li isimlere böyle destek verecek

Bakınız...
"Kent Uzlaşısı" projesi ile CHP kontenjanından seçilen DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı'na görevden el çektirilmesi sonrası gelişen tepkiler her bakımdan incelenmeye değer. Meselenin yerleşik CHP dinamikleri ve ciddi iç hesaplaşmaya dönüşen boyutları kadar merkezi devlet sisteminin işleyişine ilişkin yönleri de söz konusu.

Yol haritası İstanbul’da çizildi! CHP Kandil ve DEM’li isimlere böyle destek verecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul BB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Esenyurt odaklı hamleleri, her bir siyasal aktör açısından açıklanabilir incelikler içeriyor. Önceki yazımızda bu noktaya değindiğim için şu kadarını hatırlatmakla yetineyim...

Yol haritası İstanbul’da çizildi! CHP Kandil ve DEM’li isimlere böyle destek verecek

Söylem "demokrasi, seçilmiş isim vb." eksenine oturtulsa da gerçekler Özel-İmamoğlu-Kılıçdaroğlu arasındaki politik bilek güreşiyle doğrudan ilintili. Olup bitene teğet geçen Ankara BB Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şimdilik "ne şiş yansın ne de kebap!" aşamasında. Neticede Esenyurt'u siyaseten koruma altına alan CHP, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da yaptığı toplantıda bir yol haritası çizdi. Meydanlarda bulunmaktan cezaevi ziyaretine kadar uzanan aksiyon plânı geliştirdi.

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