Yol haritası İstanbul’da çizildi! CHP Kandil ve DEM’li isimlere böyle destek verecek

Söylem "demokrasi, seçilmiş isim vb." eksenine oturtulsa da gerçekler Özel-İmamoğlu-Kılıçdaroğlu arasındaki politik bilek güreşiyle doğrudan ilintili. Olup bitene teğet geçen Ankara BB Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şimdilik "ne şiş yansın ne de kebap!" aşamasında. Neticede Esenyurt'u siyaseten koruma altına alan CHP, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da yaptığı toplantıda bir yol haritası çizdi. Meydanlarda bulunmaktan cezaevi ziyaretine kadar uzanan aksiyon plânı geliştirdi.

