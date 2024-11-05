Giriş Tarihi: 05.11.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024
08:23
Yol haritası İstanbul'da çizildi! CHP Kandil ve DEM'li isimlere böyle destek verecek
SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Esenyurt odaklı hamlelerinin her bir siyasal aktör açısından açıklanabilir incelikler içerdiğini belirterek, "Neticede Esenyurt'u siyaseten koruma altına alan CHP, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da yaptığı toplantıda bir yol haritası çizdi. Meydanlarda bulunmaktan cezaevi ziyaretine kadar uzanan aksiyon plânı geliştirdi." ifadelerini kullandı.