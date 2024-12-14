YPG, Fırat’ın doğusundan da temizlenecek, siz de mal mal bakacaksınız | Melih Altınok yazdı

Şimdiden YPG'nin bazı noktalarda Suriye'nin yeni bayrağını kullanmaya başladıklarına dair haberler geliyor. Barzaniciler, Öcalan'ın posterlerinin üzerine apar topar üç yıldızlı Suriye bayrağı asan YPG'lilerle dalga geçiyorlar.

Evet Sayın Blinken durum bu.

Bildiğiniz üzere, 2015'te ABD'de görüştüğünüz ve kimi gazetecilere "etkilendiğinizi" söylediğiniz fiili mevkidaşınız Selahattin Demirtaş da sizin gibi YPG'yle dertlenen bir siyasetçiydi.

Hatta sizden aldığı gazla olsa gerek, parlamentosunda görev aldığı ülkesine "YPG, Fırat'ın batısına da geçecek, siz de mal mal bakacaksınız" diye açıkça parmak bile sallamıştı.

Hatırladınız değil mi?

O hâlde bir kez de onun ifadeleriyle söyleyeyim ki daha anlaşılır olsun:

YPG, Fırat'ın doğusundan da süpürülecek, siz de mal mal bakacaksınız.