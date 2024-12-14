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Haberler Galeri YPG, Fırat’ın doğusundan da temizlenecek, siz de mal mal bakacaksınız | Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 14.12.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 07:24

YPG, Fırat’ın doğusundan da temizlenecek, siz de mal mal bakacaksınız | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok bugünkü köşesinde ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyaretini, Suriye'de yaşanan gelişmeleri ve terör örgütü PKK/YPG'nin paniğini kaleme aldı. Melih Altınok ayrıca, terör suçlusu Selahattin Demirtaş'ın da YPG ile dertlenen bir siyasetçi olduğunu hatırlatarak, "YPG, Fırat'ın doğusundan da süpürülecek, siz de mal mal bakacaksınız." ifadelerini kullandı.

YPG, Fırat’ın doğusundan da temizlenecek, siz de mal mal bakacaksınız | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, "YPG, Fırat'ın doğusundan da temizlenecek, siz de mal mal bakacaksınız" başlıklı yazısında dikkat çeken değerlendirmelere yer verdi. İşte Altınok'u o yazısı:

Bir ay sonra işi bitecek olan ABD Dışişleri Bakanı Bilinken, Türkiye'deydi. Suriye diplomasisiyle meşgul olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun programı arasında kendisini Esenboğa Havalimanı'nda ayaküstü kabul etti.

YPG, Fırat’ın doğusundan da temizlenecek, siz de mal mal bakacaksınız | Melih Altınok yazdı

Blinken, Türkiye'deki temaslarına devam ediyor.

Niye geldiğini biliyoruz.

Giderayak, Trump'ın "Enerjimizi harcamayacağız" dediği Suriye'deki ABD varlığını devam ettirmek için çırpınıyor.

Zira Münbiç'i de alıp Fırat'ı geçen muhalifler, ABD subaylarınca sevk ve idare edilen YPG'yi doğuya doğru süpürüyor.

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YPG, Fırat’ın doğusundan da temizlenecek, siz de mal mal bakacaksınız | Melih Altınok yazdı

Blinken, Türkiye'ye ne gibi tekliflerle gönderildi bilmiyoruz. Ancak mevkidaşı Hakan Fidan'ın kendisine "hayatta başarılar" dilediği saatlerde muhalifler Tişrin Barajı'nı YPG'den temizliyordu.

Bu hızla giderse, ABD'nin Suriye operasyonunda da maliyet hesabını sıkı tutan Trump işbaşı yaptığında ortada YPG'nin hâkimiyetinde bir alan kalmayabilir.

YPG, Fırat’ın doğusundan da temizlenecek, siz de mal mal bakacaksınız | Melih Altınok yazdı

Şimdiden YPG'nin bazı noktalarda Suriye'nin yeni bayrağını kullanmaya başladıklarına dair haberler geliyor. Barzaniciler, Öcalan'ın posterlerinin üzerine apar topar üç yıldızlı Suriye bayrağı asan YPG'lilerle dalga geçiyorlar.

Evet Sayın Blinken durum bu.

Bildiğiniz üzere, 2015'te ABD'de görüştüğünüz ve kimi gazetecilere "etkilendiğinizi" söylediğiniz fiili mevkidaşınız Selahattin Demirtaş da sizin gibi YPG'yle dertlenen bir siyasetçiydi.

Hatta sizden aldığı gazla olsa gerek, parlamentosunda görev aldığı ülkesine "YPG, Fırat'ın batısına da geçecek, siz de mal mal bakacaksınız" diye açıkça parmak bile sallamıştı.

Hatırladınız değil mi?

O hâlde bir kez de onun ifadeleriyle söyleyeyim ki daha anlaşılır olsun:

YPG, Fırat'ın doğusundan da süpürülecek, siz de mal mal bakacaksınız.

YPG, Fırat’ın doğusundan da temizlenecek, siz de mal mal bakacaksınız | Melih Altınok yazdı

YPG'DEN KURTULMAK İÇİN KÜRTLERİN SON ŞANSI

YPG'nin kâğıttan kaplan olduğunu herkes gördü.

ABD destek vermeyince güya hâkimiyetlerindeki bölgeleri kurşun atmadan terk ettiler. Yerel halk da arkalarından teneke çaldı.

Trump, boyası dökülen bu ekibe beş kuruş vermez.

Dün de zırhlı araçlar, kamyonlar ve topçu birliklerinden oluşan büyük bir Rus askeri konvoyunun Halep ile Rakka sınırında bulunan ve YPG'nin kontrolünde olan Sarin Hava Üssü'nden çekilme görüntüleri yayınlandı.

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